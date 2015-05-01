به گزارش خبرنگار مهر، محمود وفایی ظهر جمعه در حاشیه برگزار مرحله نخست رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه‌سواری باشگاه‌های کشور در شهرستان مبارکه در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: این مسابقات لیگ برتر بود و در بخش جاده تمام تیم‌های خوب ما و دوچرخه‌سواران ملی‌پوش ما حضور داشتند آنها خود را برای مسابقات برون‌مرزی آماده می‌کنند و هم در مسابقات لیگ داخلی که برای آنها اهمیت دارد، حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: این مسابقات دارای سه مرحله در بخش جاده و سه مرحله در بخش پست است و امروز 13 باشگاه در مسابقات حضور داشته که در این باشگاه‌ها، پنج نفر در ماده استقامت و دو نفر در بخش تایم تریل حضور دارند.

رئیس سازمان لیگ دوچرخه‌سواری کشور تصریح کرد: در مجموع در طول سال باشگاه‌های برتر مشخص می‌شود و رده‌بندی مسابقات به صورت تیمی است و امتیازات انفرادی هر کس در تیم محاسبه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان از 4 سال پیش در زمینه دوچرخه‌سواری حرفه‌ای خوب فعالیت می‌کند و باشگاه‌های خوب و مطرحی همچون سپاهان در این زمینه تشکیل شده و روند رو به رشد و خوبی دارند.

وفایی درباره شرایط استان برای میزبانی این مسابقات گفت: استان اصفهان استعداد بسیاری دارد و بیشترین موضوع در بحث دوچرخه‌سواری، داشتن مسیر خوب برای برگزاری مسابقه بوده و شهرستان‌هایی همچون مبارکه و شهرهای دیگر اطراف اصفهان از نظر شرایط ترافیکی برای برگزاری مسابقه مناسب است و فدراسیون نیز از استان‌هایی که می‌توانند میزبانی داشته و شرایط اسکان مناسبی داشته باشند، استقبال می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تیم‌های بسیار خوبی در استان اصفهان حاضر شده‌اند و وقتی تیمی مثل سپاهان جلو می‌آید، برندهای دیگر نیز حاضر می‌شوند. ورود باشگاه‌های برتر و مطرح در ورزش سبب می‌شود که رشته‌های مختلف رشد کند و تیم‌های مطرح در ورزش سرمایه‌گذاری خود را به سمت فوتبال سوق می‌دهند اما تلاش می‌کنیم که آنها نگرشی نیز در زمینه دوچرخه‌سواری داشته باشند.