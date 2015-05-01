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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۰۱

محمود وفایی مطرح کرد:

زمینه‌سازی ورود برندهای مطرح در دوچرخه‌سواری/ توسعه زیرساخت‌ها

زمینه‌سازی ورود برندهای مطرح در دوچرخه‌سواری/ توسعه زیرساخت‌ها

اصفهان - رئیس سازمان لیگ دوچرخه‌سواری کشور گفت: تلاش فدراسیون، ورود برندهای مطرح کشور به ورزش دوچرخه‌سواری است و اقدامات موثری در این زمینه در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود وفایی ظهر جمعه در حاشیه برگزار مرحله نخست رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه‌سواری باشگاه‌های کشور در شهرستان مبارکه در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: این مسابقات لیگ برتر بود و در بخش جاده تمام تیم‌های خوب ما و دوچرخه‌سواران ملی‌پوش ما حضور داشتند آنها خود را برای مسابقات برون‌مرزی آماده می‌کنند و هم در مسابقات لیگ داخلی که برای آنها اهمیت دارد، حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: این مسابقات دارای سه مرحله در بخش جاده و سه مرحله در بخش پست است و امروز 13 باشگاه در مسابقات حضور داشته که در این باشگاه‌ها، پنج نفر در ماده استقامت و دو نفر در بخش تایم تریل حضور دارند.

رئیس سازمان لیگ دوچرخه‌سواری کشور تصریح کرد: در مجموع در طول سال باشگاه‌های برتر مشخص می‌شود و رده‌بندی مسابقات به صورت تیمی است و امتیازات انفرادی هر کس در تیم محاسبه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان از 4 سال پیش در زمینه دوچرخه‌سواری حرفه‌ای خوب فعالیت می‌کند و باشگاه‌های خوب و مطرحی همچون سپاهان در این زمینه تشکیل شده و روند رو به رشد و خوبی دارند.

وفایی درباره شرایط استان برای میزبانی این مسابقات گفت: استان اصفهان استعداد بسیاری دارد و بیشترین موضوع در بحث دوچرخه‌سواری، داشتن مسیر خوب برای برگزاری مسابقه بوده و شهرستان‌هایی همچون مبارکه و شهرهای دیگر اطراف اصفهان از نظر شرایط ترافیکی برای برگزاری مسابقه مناسب است و فدراسیون نیز از استان‌هایی که می‌توانند میزبانی داشته و شرایط اسکان مناسبی داشته باشند، استقبال می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تیم‌های بسیار خوبی در استان اصفهان حاضر شده‌اند  و وقتی تیمی مثل سپاهان جلو می‌آید، برندهای دیگر نیز حاضر می‌شوند. ورود باشگاه‌های برتر و مطرح در ورزش سبب می‌شود که رشته‌های مختلف رشد کند و تیم‌های مطرح در ورزش سرمایه‌گذاری خود را به سمت فوتبال سوق می‌دهند اما تلاش می‌کنیم که آنها نگرشی نیز در زمینه دوچرخه‌سواری داشته باشند.

کد مطلب 2565975

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