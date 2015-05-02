واکنش زنگنه به انحلال شرکت بزرگ نفتی/ مخالف واگذاری بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشنهاد رکن الدین جوادی معاون وزیر نفت و موافقت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران منحل شد.

بر این اساس شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران با سابقه بیش از چند دهه فعالیت در سطح صنعت نفت و گاز کشور منحل و این مجموعه به یک مدیریت در سطح شرکت ملی نفت ایران تبدیل شده است.

از سوی دیگر با تبدیل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران به یک مدیریت در بدنه شرکت ملی نفت ایران، عملا خصوصی سازی این مجموعه نفتی متوقف شده است.

همزمان با انحلال این شرکت بزرگ نفتی ایران، بیژن زنگنه وزیر نفت به انحلال شرکت کالای نفت واکنش نشان داده است.

بیژن زنگنه درباره انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران اظهارداشت: از ابتدا قرار بود شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران واگذار شود اما وزارت اقتصاد پذیرفت به جای واگذارکردن آن که عملی نبود، این شرکت به مدیریتی در شرکت ملی نفت ایران تبدیل و سپس این شرکت منحل شود.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید، افزود: وزارت نفت با واگذاری این شرکت نفتی به شدت مخالفت کرده بود.

وزیر نفت با بیان اینکه انحلال این شرکت نفتی تصمیم سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد بوده، درخصوص واکنش نمایندگان مجلس درباره خروج شرکت‌های نفتی از لیست واگذاری اظهار داشت: دوشنبه گذشته با حضور در کمیسیون اقتصادی اصل ٤٤ مجلس شورای اسلامی توضیحاتی در این باره داده شد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش مهر، شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران، شركت پيرا حفاري ايران، شركت ملي حفاري ايران، شركت انتقال گاز ايران، ۸ پالايشگاه گاز، شركت بهينه سازي مصرف سوخت، شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران و ۱۲ شركت كوچك و بزرگ ديگر نفتي پیشتر در لیست خصوصی سازی قرار گرفته بودند.

در همین حال، منصور معظمي معاون برنامه ريزي وزارت نفت اخیرا با بيان اينكه پيشنهادها و نظرهاي وزارت نفت در زمينه خروج شركت‌هاي نفتي از فهرست واگذاري با تصويب در كميسيون اقتصادي دولت تامين شد، گفت: اين مصوبه پس از ۱۴ ماه مذاكرات وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان خصوصي سازي حاصل شده است.

با انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و با حکم رکن الدین جوادی معاون وزیر نفت، عزت الله اکبری با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت پشتیبانی، ساخت و تامین کالا نفت منصوب شده است.

بنا بر گزارش شرکت ملی نفت ایران، مدیریت پشتیبانی، ساخت و تامین کالا، پس از انحلال شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران ایجاد شده است، این مدیریت، امور پشتیبانی از ساخت، تهیه و تامین اقلام مورد نیاز و حمایت از تولید داخلی در صنعت نفت را برعهده دارد.