دولت به غرب چشم ندوزد/ تاثیر «خبرگزاری مهر» بر رسانه های انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علم الهدی در دیدار با مدیرعامل و جمعی از مدیران خبرگزاری مهر گفت: در حال حاضر رسانه ها در پیشگیری از آسیب ها و تهاجم دشمنان حرف نخست را می زنند و نقش بی بدیلی در توسعه معارف دینی و سبک زندگی مردم دارند.

وی با بیان اینکه بی توجهی و کمرنگ ظاهر شدن رسانه ها میزان آسیب ها را افزایش می دهد ادامه داد: متاسفانه ما با برخورداری از رسانه ملی نتوانستیم مسائل انقلاب را به نحو شایسته ترویج و به درستی تبیین کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه رسانه های کشور های مسلمانان در زمره سالم ترین و برترین رسانه های دنیا محسوب می شوند ادامه داد: به دلیل خالی بودن از بی بندباری و احترام به ارزش های انسانی و دینی در رسانه های مسلمانان، این رسانه ها در مقایسه با رسانه های غرب از جایگاه اجتماعی قابل توجهی برخوردار هستند.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه برخی از رسانه های کشور فرتوت بوده بیان کرد: متاسفانه برخی از خبرگزاری ها به گونه ای عمل می کنند که حتی رسانه های خارجی نیز به آنها استناد نمی کنند و نقش آنها در این رسالت مهم و خطیر، بسیار کمرنگ شده است.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: رسانه هایی که هر روز با یک دولت و یک مدیر اداره می شوند سرنوشتی جز این نداشته و به طبع موفقیتی هم در انتظار آنها نیست.

ایجاد شبکه اجتماعی داخلی نیاز جامعه ایرانی

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به اینکه ایجاد شبکه اجتماعی داخلی و اسلامی به عنوان یکی از نیاز های امروزی و مبرم جامعه اسلامی در کشور است، گفت: متاسفانه دولت در این راستا و در ایجاد شبکه های اجتماعی داخلی موفق نبوده است.

آیت الله علم الهدی افزود: روند طولانی این پروژه و همچنین بهره گیری از نسخه های ضعیف و کپی برداری شده نشان می دهد که انگیزه لازم برای راه اندازی شبکه داخلی اجتماعی و موتور جستجو گر بومی در کشور وجود ندارد.

وی گفت: مردم در ایران اسلامی به دنبال ایجاد ارتباطات سالم هستند و به طور حتم با راه اندازی شبکه داخلی و سالم بیش از ۸۰ درصد کاربران به آن خواهند پیوست.

وی گفت: شبکه های اجتماعی و موتور های جستجو خارجی اغلب محتوای آنها را منکرات تشکیل می دهد و این موضوع و مطالب مورد نفی خانواده های ایرانی است.

برخی از دولتمردان چشم خود را به غرب دوختند

وی اظهار کرد: متاسفانه در کشور و در بسیاری از حوزه ها برخی از دولتمردان چشم خود را به دروازه های غرب دوخته اند و انگیزه ای برای بهره گیری از متخصصان داخلی و استفاده از توان آنها برای توسعه کشور ندارند.

علم الهدی یاد آورشد: باور کردن و اتکا به نیروهای داخلی تاکنون موجب کسب موفقیت های بسیاری برای ملت ایران شده و لذا برخی از افراد در دولت بدون توجه به نیروهای داخلی و مقوله خودکفایی در انتظار کمک نیروها و کارشناسان غربی نشستند.

نیاز به فعال سازی خبرگزاری کشور های اسلامی

آیت الله علم الهدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با مدیر عامل و مدیران ستادی خبرگزاری مهر کشور در مشهد بیان کرد: فعال سازی و شکل گیری خبرگزاری های کشور های اسلامی بسیار اقدام شایسته و قابل توجهی است که در صورت فعالسازی می تواند نقش تاثیر گذار تری نسبت به رادیو و تلویزیون ایفا کند.

وی تاکید کرد: در زمانی که عناصر استکبار سعی در تخریب چهره اسلام دارند نفوذ در کشور های مسلمانان از طریق رسانه به ویژه خبرگزاری احساس می شود.

جریان های روشنفکر سوژه عملیات روانی دشمن

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه جریان های روشنفکر و سکولار در پاره ای از اوقات سوژه عملیات روانی دشمن می شوند بیان کرد: ما پاسخ دشمن و تهاجمات آنها را به خوبی می دهیم اما متاسفانه افراد متاثر از این دو جریان در داخل کشور مشکل ساز می شوند.

وی افزود: متاسفانه گاهی اوقات مشاهده می شود تعدادی از افراد متدین در داخل کشور تحت تاثیر فضای آکادمیک به دلیل جو زدگی در فضای روشنفکری سوژه عملیات روانی دشمن می شوند.

وی گفت: به طور مثال برخی از مدیران نشریات اسلامی و روشنفکر توهین به امام جمعه را در جریده خود به چاپ می رسانند و آنوقت نام این کار را روشنفکری می گذارند.

خطرِ رسانه منهای دین

آیت الله علم الهدی با انتقاد از عملکرد برخی از رسانه ها بیان داشت: متاسفانه حرف رسانه منهای دین بسیاری از اوقات در رسانه ها باز تاب پیدا می کند که این موضوع با دلیل روشنفکری قابل قبول نیست و تهدید محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه جریان های سکولار یکی دیگر از آسیب های جامعه امروزی است ادامه داد: مشکل ما اینست که برخی از اقایانی که ادعای جبهه رفتن و تدین را دارند تحت تحت تاثیر جو زدگی و این فضا جامعه را دچار خسران می کنند.

امام جمعه مشهد گفت: در حال حاضر فضای سیاسی کشور عده ای نیروهای متدین سکولار و فضای فرهنگی را عده ای متدین تحت تاثیر روشنفکری فرا گرفتند.

رقابت رسانه ای نباید تبدیل به تقابل شود

آیت الله علم الهدی همچنین با تاکید بر رقابت سالم و همچنین تحقق شعار امسال مبنی بر همدلی و همزبانی بیان کرد: رقابت بین رسانه ها در حال حرکت به سمت تقابل است و لذا خبرگزاری مهر به عنوان الگوی موفق و کارآمد در بین سایر رسانه ها می تواند در این راستا و ایجاد همدلی پیشقدم شود.

وی خاطر نشان کرد: خبرگزاری مهر با پیشقدم شدن در این موضوع و گردهم آوردن سایر خبرگزاری تحت عنوان یک اتحادیه در راستای تحقق همدلی نقش سازنده ای قادر به ایفا است.

امام جمعه مشهد یاداور شد: رقابت بین رسانه ها در صورت بی توجهی به این موضوع آسیب زا بوده و حتی به نقض یکدیگر می تواند منجر شود.

خط مشی خبرکزاری مهر تاثیر گذار بود

آیت الله علم الهدی با اشاره به اینکه پس از فتنه سال ۸۸ نیاز به اطلاع رسانی فوق العاده نیاز شد بیان کرد: در طیف متدین ترین نیروهای حزب الهی خبرگزاری هایی به وجود آمد که خطی مشی خبرگزاری مهر در آنها بسیار تاثیر گذار بود.

وی بیان کرد: تاثیر پذیری و الگو برداری از خبرگزاری مهر برای برخی از خبرگزاری ها مهم بود و لذا می توان از رسانه مهر به عنوان یکی ار الگو ها و پیشکسوتان در این عرصه یاد کرد.

شبکه اطلاع رسانی خبرگزاری مهر توسعه می یابد

مدیر عامل خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز نیز در این دیدار ضمن تشریح سیاست ها و خط مشی این رسانه بیان کرد: یکی از وظایف این رسانه تقویت جبهه فرهنگی و تبیین و ترویج ارزش های انقلاب و اسلام است.

علی عسگری بیان کرد: روزنامه تهران تایمز که در سال ۱۳۵۸توسط شهید بهشتی و به زبان انگلیسی تاسیس شد یکی از جراید رسانه مهر و پر مخاطب خبرگزاری های خارجی در کشور است که به دلیل کیفیت ارایه شده از نظر محتوایی مورد مقبولیت بسیاری از مخاطبان خارجی واقع شده است.

وی در تشریح برنامه های توسعه ای این رسانه در داخل و خارج از کشور گفت: خبرگزاری مهر علاوه بر ۱۳ سرویس فعال ۳۱ نمایندگی فعال در استان های کشور داشته و دارای رابطان خبری مستقر در کشور های عراق، لبنان و افغانستان است که توسعه این شبکه اطلاع رسانی در دستور کار قرار دارد.

عسگری بیان کرد: در حال حاضر که اقتدار ایران اسلامی بیش از گذشته در منطقه و جهان نمایان شده است، نیاز به توسعه شبکه های اطلاع رسانی بیش از گذشته احساس می شود.

توجه به شبکه های مجازی ضروری است

مدیر عامل خبرگزاری مهر همچنین با اشاره به اینکه خبرگزاری تصویری در کشور تاکنون ایجاد نشده است، بیان کرد: حوزه فن آوری های جدید و خبررسانی در شبکه های مجازی دارای اهمیت است و این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های اجلاس خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه در بهمن ماه سال گذشته نیز مطرح بود.

وی اطلاع رسانی از طریق شبکه های مجازی و تلفن همراه را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: به طور مثال در سال ۹۲ میزان رجوع به خبرگزاری از طریق تلفن همراه ۱۱ درصد بوده که این رقم در سال گذشته به ۲۵ درصد افزایش یافت.

عسگری یادآور شد: رسانه ها به عنوان خط مقدم مبارزه با دشمن و مقابله با آسیبهای اجتماعی دارای ظرفیت های بسیاری هستند که به درستی از آن استفاده نشده است.