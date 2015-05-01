انتخاب نوشت: دولت پاکستان با پذیرش شرایط جدید عربستان، این سئوال را در فرم حج اضافه کرده است: آیا شما شیعه هستید؟

سخنگوی وزارت امور دینی پاکستان در این رابطه گفت: علاقمندان به سفر حج باید با جواب بله یا خیر به این سوال پاسخ دهند.براساس این گزارش، ریاض اعلام مذهب از سوی زائران بیت الحرام را اجباری کرده است.یک مقام پاکستانی گفت: سعودی ها نمی خواهند ماجرای تظاهرات سال 1987 که منجر به مرگ 400 نفر شد تکرار شود.

امین شهیدی نماینده شیعیان در شورای ایدئولوژی اسلامی گفت: ما با شرط جدید سعودی ها مشکلی نداریم، اگر آنها با این کار راضی می شوند، ما هم حاضریم با این قوانین جدید کنار بیاییم.