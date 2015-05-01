به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های پرسپولیس و پیکان از هفته بیست و هشتم لیگ برتر عصر امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. حاشیه های این دیدار را در زیر می‌خوانید:

* چورا مربی تیم ملی والیبال که سابقه مربیگری در تیم والیبال پیکان را دارد، از جمله تماشاگران این دیدار بود.

* مراسم تجلیل از پدر سه شهید به مناسبت روز پدر توسط کریم باقری و مربیان دو تیم انجام شد.

* جیم جامپی که در چند دیدار‌ به زمین آمده بود، این بار هم قصد ورود به زمین را داشت که دوباره دستگیر شد.

* امیرحسین فشنگچی، وحید حیدریه، محمد نصرتی، سیاوش اکبر پور و مهدی رحمتی بازیکنان پیکان بودند که به سمت نیمکت پرسپولیس رفتند. نصرتی خوش و بش ویژه‌ای با کریم باقری و برانکو ایوانکویچ داشت.

* مسعود همامی دروازه‌بان نیمکت نشین پرسپولیس با همبازیان سابق خود در تیم پیکان خوش و بش کرد.

* محمد موسوی ملی‌پوش والیبالیست تیم پیکان از جمله ‌جایگاه نشینان بود.

* امير حاج رضايي، بهتاش فريبا، تايهومير مربي بدنساز پرسپوليس از جايگاه ويژه اين ديدار را تماشا کردند.