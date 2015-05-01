بازیکنان هر دو تیم تبریزی تشویق شدند/ بازار داغ گل و روبوسی

به گزارش خبرنگار مهر، قبل از آغاز بازی همه بازیکنان تراکتورسازی از جمله بازیکنانی که سابقه بازی کردن در گسترش را نیز ندارند به سمت نیمکت تیم آبی پوش تبریزی رفتند و با همدیگر روبوسی کردند.

مهدی کیانی کاپیتان تراکتورسازی به فراز کمالوند سرمربی گسترش فولاد گل برد و در آن سمت نیز محمد ابراهیمی، مصطفی اکرامی، مرتضی اسدی، داوود نوشی صوفیانی و لئو پیمنتا به سمت نیمکت تراکتورسازی رفتند و گل هایی که در دست داشتند را به هواداران تراکتورسازی در سکوهای ورزشگاه پرتاب کردند.

تونی سرمربی تراکتورسازی به همراه ذوالفقاری سرپرست این تیم به سمت نیمکت گسترش فولاد رفتند و با فراز کمالوند خوش و بش کردند.

قرارگیری شهریار شیروند به جای حبیب گردانی مصدوم از دیگر نکات جالب این بازی است.

برخلاف دربی های دیگر کشورمان، در این دربی تماشاگران حاضر در ورزشگاه که هم آبی پوش و هم قرمز پوش هستند در کنار یکدیگر نشسته اند و بازیکنان و کادر فنی دو تیم را تشویق می کنند.

این بازی یکی از حساس ترین دربی های فوتبال تبریز در سال های اخیر به شمار می آید چراکه از یک طرف تراکتورسازی صدرنشین جدول است و اگر می خواهد درصدر بماند باید این دیدار را پیروز شود و درسمت مقابل نیز آبی پوشان تبریز برای بقا نیاز به پیروزی برابر تراکتورسازی دارند.

قضاوت این دیدار مهم که کمتر از ۱۰ هزار نفر در ورزشگاه هستند برعهده تورج حق وردی و کمک های آرمان اسعدی و تورج عیوض محمدی است.

درحالی که همگان انتظار داشتند استقبال زیادی از این بازی در عصر ادینه جمعه در تبریز به عمل اید ولی هنوز بیشتر سکوهای یادگار امام تبریز خالی است و در بهترین شرایط می توان تعداد تماشاگران را ۱۰ هزار نفر اعلام کرد.

از حواشی جالب توجه این بازی شعارهای تماشاگران دو تیم است که آنها با شعار "آذربایجان تیملری فرق ایلمز رحلری" یعنی تیم های آذربایجان محبوب ما هستند و رنگ پیراهن هایشان اهمیتی برای ما ندارد، مشغول تشویق تیم های مورد علاقه خود هستند.