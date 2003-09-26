امروز در تاريخ

آغاز هفته گردشگري :







گردشگري در دنياي امروز يكي از مهمترين ابزارهاي تبادل و تعامل فرهنگي در جهان به شمار مي رود . بر اساس كنوانسيون بين المللي ترانسپورت و جهانگردي ، جهانگرد به كس اطلاق مي شود كه به منظور تفريح ، بازديد از مناطق ديدني ، معالجه ، تجارت ، ورزش و زيارت به كشور ديگر سفر مي كند ، مشروط بر اين كه مدت اقامت او از بيست و چهار ساعت كمترو از شش ماه بيشتر نباشد و همچنين در فاصله اي كمتر از هفتاد كيلومتر ، اين سفر انجام نگيرد . بي شك گردشگري به عنوان يك صنعت مهم در جهان امروز تلقي مي شود و نام گذاري هفته اي به اين نام ، اهميت امر را براي مسوولان جلوه بيشتري خواهد بخشيد . همچنين روز هفتم مهر به عنوان روز جهانگردي نام گذاري شده است .



طولاني ترين سخنراني جهان :





در چنين روزي در سال 1960 ميلادي فيدل كاسترو رهبركنوني كوبا طولاني ترين سخنراني تاريخ را ايراد كرد . اين نطق كه در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ايراد شد 4 ساعت و نيم به طول انجاميد .



تولد موسي مندلسون :

مندلسون فيلسوف بر جسته آلماني در چنين روزي در سال 1729 ميلادي به دنيا آمد . او براي نخستين بار در آلمان كتاب مقدس را به آلماني ترجمه كرد .



تولد ايسوار چاندرا ويد يسيگار :

ويد يسيگار پدر نثر زبان بنگالي در چنين روزي در سال 1820 ميلادي به دنيا آمد . تبعيد سيتا عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .

تولد تي اس اليوت :





اليوت ، شاعر ، نمايشنامه نويس و منتقد ادبي در چنين روزي در سال 1888 ميلادي در شهر سنت لوييز آمريكا متولد شد و در آكسفورد و سوربن به تحصيل علم پرداخت . وي با انتشار اشعار سرزمين ويرا ن شهرت زيادي را از آن خود كرد . كتاب

مرد ان توخالي او تا حدودي از سر خوردگي وي نسبت به زندگي عصر جديد حكايت دارد . وي بعدها به انگليس مهاجرت كرد و تبعه اين كشور شد . چهار كوارتت ، قتل در كليسا و كوكتيل پارتي عناوين مهمترين آثار ادبي اويند . وي به سال 1948 ميلادي جايزه نوبل ادبي را از آن خود كرد .



تولد مارتين هايدگر :







مارتين هايدگر فيلسوف بر جسته آلماني در چنين روزي در سال 1889 ميلادي به دنيا آمد . وي در نزد هوسرل فلسفه آموخت و مقامش در فلسفه چون مقام گروترودستاين در ادبيات بود . او چنان دشوار گوي است كه اغلب افكارش در پرده اي از ابهام باقي مانده است . ها يد گر در كتاب خود با عنوان هستي و زمان خواننده خويش را به مرداب پيچيدگي ها و ابهامات مي كشاند كه غور در آنها بسيار مشكل مي نمايد . بسياري از فيلسوفان عصر جديد به خاطر پيچيدگي افكارش او را ستوده اند و بسياري از روشنفكران نيز دنباله رو او شده اند . هايدگر ميان وجود كلي و وجود جزيي فرق قائل است . در باب وجود كلي او معتقد است كه چيزي نمي داند زيرا فهم بشر در اين باب قاصر است اما در باب وجود جزيي عقيده دارد كه اين وجود تجربه بي ارزشي است ميان دو خواب . اگزيستانسياليست هاي فرانسوي بعدها پيرو افكار و انديشه هاي هايدگر شدند .



تولد پاپ پل چهارم :

اين پاپ كليساي كاتوليك روم در چنين روزي در سال 1897 ميلادي به دنيا آمد. وي بين سالهاي 1963 تا 1978 ميلادي در اين سمت ايفاي وظيفه مي كرد .



تولد جرج جرشوين :





جرشوين آهنگساز توانمند آمريكايي در چنين روزي در سال 1898 ميلادي ديده به جهان گشود . حماسه آبي عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



تولد ولاديمير رمك :

