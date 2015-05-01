زهک آنلاین: حاج قاسم سلیمانی در حاشیه این مراسم با برخی نمایندگان نیز گفت و گو کرد.

در همین رابطه حلیمه عالی نماینده مردم سیستان از گفت و گوی خود با سرلشکر سلیمانی در حاشیه حضور وی در مجلس خبر داد و بیان کرد: در این گفتگو مسائلی پیرامون منطقه و مشکلات آن بیان شد و سردار سلیمانی خواست تا برایش دعای شهادت کنیم.عالی از علاقه سرلشکر سلیمانی به مردم سیستان خبر داد و گفت: ایشان در این گفت‌وگو ابراز علاقه ویژه به مردم سیستان نمود و بیان کرد «من به سیستان و مردم آن دیار تعلق خاطر دارم و آرزو دارم پس از اتمام ماموریتم اگر یک روز از عمرم باقی مانده باشد، فرماندار سیستان شوم و به مردم آن منطقه خدمت کنم.»

پیش‌تر سردار سلیمانی در زمان نبردهای سنگین با گروه داعش در عراق و به خصوص سوریه در پاسخ به این سوال که در این روزهای سنگین نبرد بیشترین توسل را به کدام شهید دارد، گفته است به شهید حاج قاسم میرحسینی، قائم مقام خودش در لشکر ۴۱ ثارالله از دیار سیستان بیشترین توسل را دارد به گونه‌ای که هر وقت نام این شهید را بر زبان می‌آورد متحول و منقلب می‌شود.

بی‌شک راز علاقه و تعلق خاطر این سردار رشید به مردم سیستان و آرزوی خدمت رسانی به آنها ارتباطی به یار و همرزم شهیدش "حاج قاسم میرحسینی" از دیار مردمان مظلوم سیستان دارد.