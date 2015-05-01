به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پس از پیروزی یک بر صفر عصر امروز جمعه تیمش برابر پیکان به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: خیلی خوشحالم که عید فردا را برای هواداران خودمان را شاد کردیم. امیدوارم فردا همه بتوانیم از این روز عید لذت ببریم.

وی افزود: اول به بازیکنانم تبریک می گویم به خاطر این پیروزی. آنها نشان دادند که در سخت ترین شرایط برای پیروزی تلاش کردند. این پیروزی کاملا سزاوارانه بود. فقط متاسفم از اینکه چرا با گل های بیشتری این بازی را با پیروزی پشت سرنگذاشتیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کردک پیکان نتوانست موقعیتی را روی دروازه ما ایجاد کند. این در حالی است که ما توانستیم موقعیت های زیادی را خلق کنیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. چیزی که برای ما اهمیت دارد این است که بالاخره به منطقه امن رسیدیم. حالا برای بازی با بنیادکار آماده می شویم.

ایوانکوویچ ادامه داد: ما هر سه تا چهار روز یکبار بازی می کنیم و این روند در پایان فصل کمی کار را سخت می کند. با این حال برابر پیکان تلاش زیادی کردیم و این پیروزی توانست بار بزرگی را از روی دوش بازیکنان بردارد. توقع طراوت و شادابی بیشتری از بازیکنانم دارم و امیدوارم در دیدار برابر بنیادکار اینگونه باشند.

وی در مورد تغییر پست مهرداد کفشگری و استفاده از وی در پست دفاع چپ گفت: این برای من رضایت بزرگی را به همراه دارد که من بازیکنانی را در اختیار دارم که می توانند در پست های مختلفی بازی کنند. کفشگری عملکرد خوبی داشت و توانست وظایفش را به نحو شایسته ای انجام دهد.

برانکو در مورد از دست دادن موقعیت های تیمش از سوی مهاجمان گفت: ما در دیدارهای گذشته هم شانس های متعددی داشتیم که همه آنها را از دست دادیم. با این حال این خوب است که شما شانس ایجاد می کنید. من زمانی نگرانی می شوم که تیمم شانس گلزنی ایجاد نکند. علاوه بر خستگی بازیکنان به خاطر فشردگی مسابقات، ما در هر تمرین روی گلزنی بازیکنان کار می کنیم.

وی افزود: این کار را انجام می دهیم زیر پرسپولیس هیچ وقت حق بازی دفاعی ندارد. به خاطر سنتی که این تیم دارد. با این حال باید بازیکنان باید در تمام مناطق مسئولانه بازی کنند و کار دفاعی را هم رها نکنند.