تمرکزمان روی بازی با بنیادکار است/ قراردادی با پرسپولیس ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، امید عالیشاه پس از پیروزی یک بر صفر پرسپولیس برابر پیکان، در خصوص این مسابقه گفت: خدا را شکر توانستیم بازی را ببریم. ما در طول فصل هواداران را اذیت کردیم. با این حال امیدوارم که آنها ما را در بازی با بنیادکار همراهی کنند.

وی افزود: تمام حواسمان معطوف به بازی با بنیادکار است و امیدوارم هواداران در آن مسابقه ما را همراهی کنند تا بتوانیم آن بازی را ببریم و تمام هدفمان این است.

بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در پرسپولیس می‌مانید یا خیر؟ تصریح کرد: قرارداد ندارم، اما باید ببینم شرایط چطور می‌شود.