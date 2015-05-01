خط قرمز مراکز درمانی تامین اجتماعی/۱۶.۶ میلیارد اعتبار درمان

دکتر محمد علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، به موضوع پدیده زیرمیزی در بازار سلامت اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته و به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت، پرداخت های غیرمتعارف به شدت کاهش پیدا کرده است. بطوریکه این وضعیت هم اکنون بسیار چشمگیر است و در خیلی از نقاط کشور به صفر رسیده است.

وی با عنوان این مطلب که دریافت های غیرمتعارف خط قرمز مدیران سازمان تامین اجتماعی است، گفت: دریافت های زیرمیزی در مراکز درمانی تامین اجتماعی، جرم تلقی می شود.

همتی ادامه داد: اجرای طرح تحول سلامت باعث شده تا پرداختی هزینه های سلامت از جیب مردم در شهرها به ۶ درصد و در روستاها به ۳ درصد برسد و این مسئله رضایتمندی بیماران را به دنبال داشته است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با اعلام اینکه در سال ۹۴ برای درمان بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، گفت: در حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.