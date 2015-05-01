صحبت کردن از اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین زود است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین گفت تا زمانی که تمام مفاد توافق مینسک اجرایی نشده است، صحبت کردن از اعزام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به شرق اوکراین، بسیار زود است.

وی همچنین از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواست اقداماتی را که طبق توافق مینسک بر عهده این سازمان گذاشته شده، به طور کامل اجرا کند. طبق این توافق، طرف های درگیر موظف به خارج ساختن ادوات سنگین از خط مرزی تعیین شده در مناطق شرقی و برقراری آتش بس هستند.

پیش از این «پترو پوروشنکو» رئیس جمهوری اوکراین با ارسال درخواستی رسمی به سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستار اعزام نیروهای حافظ صلح به مناطق دونتسک و لوگانسک شده است.

این در حالی است که مسکو این تصمیم را اقدامی ایذایی از سوی کی یف برای پوشش عدم اجرای مفاد توافق نامه مینسک توسط مقامات کی یف ارزیابی می کند.