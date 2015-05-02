اعتراض به سفر پادشاه اردن به بحرین

به گزارش مهر، پایگاه خبری «مراه البحرین» با انتشار گزارشي در مورد سفر «ملک عبدالله دوم» پادشاه اردن به بحرین، نوشت: شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضي که در منطقه اصلی کانادا برگزار شد، ضمن محکوم کردن اقدامات وحشیانه نیروهای آل خلیفه، تصریح کردند که ملت بحرین به رغم این حرکت های سرکوبگرانه، همچنان به مبارزه علیه این رژیم ادامه می دهد.

اين فعالان مخالف رژيم آل خليفه، ضمن محکوم کردن سفر عبدالله دوم به بحرین كه با هدف حمایت از رژیم آل خلیفه انجام شده، خواستار قطع حمایت دولت های عربی از جمله عربستان و اردن به رژیم آل خليفه و برقراری عدالت و رعایت حقوق شهروندی و تحول اساسی در ساختار سیاسی این کشورشدند.

تجمع کنندگان ضمن سر دادن شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه، بر لزوم سرنگونی این رژیم و آزادی کشور بحرین و نیز رهایی هرچه سریع تر زندانیان سیاسی از جمله شیخ «علی سلمان» دبیر کل جمعیت ملی اسلامی الوفاق تاکید کردند.

گفتني است، بحرین بدلیل سیاست های خصمانه آل خلیفه علیه شهروندان این کشور و مخالفان دولت، از سال 2011 با بحران سیاسی روبرو است؛ و سران این کشور برای رهایی از اعتراضات مردمی در بحرین، به عربستان سعودی متوسل شده است.