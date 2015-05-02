آمریکا بدنبال کاستن از نگرانی اعراب درباره توافق با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی نوشت مقامات کاخ سفید، وزارت دفاع (پنتاگون) و وزارت امور خارجه آمریکا قرار است در جریان نشست سران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با باراک اوباما در کمپ دیوید، دیدارهایی 2 جانبه درباره تمامی مسائل از ماموریت های آموزشی مشترک تا فروش تسلیحات بیشتر خواهند داشت که نشانه ای از آن است که آمریکا از این متحدان خود در برابر هرگونه حمله نظامی ایران حمایت خواهد کرد.

براساس این گزارش، 2 هفته پیش اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا یک شام کاری با تعدادی از کارشناسان منطقه خاورمیانه برگزار کرد تا از آنها درباره نحوه رفتار واشنگتن با عربستان سعودی، امارات و قطر در مورد رفع نگرانی آنها در خصوص توافق هسته ای با ایران مشورت بگیرد.

این روزنامه به نقل از یکی از کارشناسان حاضر در جلسه که نامش را ذکر نکرده آورده است، وزیر دفاع امریکا در این جلسه از کارشناسان خاورمیانه سوال کرده است: چگونه شما برای رهبران شورای همکاری خلیج فارس روشن می کنید که آمریکا نمی خواهد کلید خلیج فارس و بعد محور آسیا را به ایران دهد؟

یکی از مقامات کاخ سفید گفته است که در روز 20 آوریل و در جریان ناهار کاری باراک اوباما با شیخ عبدالله بن زائد آل نهیان وزیر امور خارجه امارات، وی از رییس جمهور آمریکا خواسته تا آمریکا بسته ای دفاعی در اختیار این کشور قرار دهد. اوباما اما خواستار حمایت امارات از توافق هسته ای با ایران شده که جان کری در حال مذاکره با تهران بر سر آن است.

به نوشته نیویورک تایمز گزینه های آمریکا برای ارائه به سران کشورهای عرب برای کاستن از نگرانی شان درباره توافق هسته ای با ایران محدود است. به عنوان نمونه امضای یک پیمان امنیتی با عربستان و سایر کشورهای عربی از آنجایی که نیازمند تایید کنگره است، با مخالفت اسرائیل و حامیان آن مواجه خواهد شد.

این گزارش می افزاید چنانچه دولت آمریکا پیشنهادی مناسب برای ارائه به کشورهای عربی نداشته باشد، ممکن است آنها تصمیم بگیرند سطح حضور خود را در کمپ دیوید کاهش بدهند. به عنوان نمونه به جای آنکه ملک سلمان از عربستان سعودی در این نشست دو روزه شرکت کند، محمد بن نایف ولیعهد خود را به آمریکا بفرستد که ضربه ای برای اوباما محسوب می شود.

یکی دیگر از گزینه های مورد نظر آمریکا آن است که عربستان و امارات را مانند کویت، به «متحدان عمده غیرناتو» خود تبدیل کند تا بتواند محدودیت فروش تسلیحات را به آنها کاهش دهد. آمریکا در سال 2004 و پس از حمله به عراق، این عنوان را برای کویت در نظر گرفت.

قرار است رهبران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 2 هفته دیگر در کمپ دیوید با رییس جمهور آمریکا دیدار کنند. کشورهای کویت، بحرین، قطر، عربستان سعودی، امارات و عمان عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند.