تب فوتبال سایر رشته های ورزشی را به فراموشی فرو برده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین قاضی زاده شامگاه جمعه در همایش تجلیل از قهرمانان ووشو خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر تب فوتبال در کشور ما بسیار داغ است و دلیل این هیجان اجتماعی ناشی از تبلیغات بیش از حد تلویزیون و سایر رسانه‌ها به صورت متمرکز به روی ورزش فوتبال است در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی چنین هیجان اجتماعی نسبت به این ورزش را ندارند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این رویه و تبلیغ و همچنین سرمایه گذاری بر روی یک رشته خاص همچون فوتبال موجب ایجاد فراموشی در سایر رشته ها شده و لذا ضروری است تا به دنبال ایجاد توازن میان رشته های ورزشی باشیم.

قاضی زاده با اشاره به اینکه ورزشکاران ووشو متعلق به طبقات مرفه جامعه نیستند افزود: با این وجود مشاهده می کنیم که این رشته ورزشی به ویژه در استان خراسان رضوی موفقیت چشمگیری داشته و ورزشکاران آن توانسته اند با دست خالی به موفقیت های ملی و جهانی برسند.

وی افزود: تب فوتبال در کشور ما داغ است و متاسفانه تبلیغاتی که توسط صدا و سیما و همچنین رسانه ها در حوزه فوتبال انجام می شود برای سایر رشته های ورزشی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر رشته کشتی که ورزش باستانی و آیین پهلوانی ما است به دلیل همین تبلیغات در حال فراموشی است.

وی با تاکید بر این که وزارت ورزش باید به دنبال ایجاد توازن بین رشته های ورزشی گفت: وزارت ورزش نباید هیجان اجتماعی را نسبت به یک ورزش پررنگ کند و با سرازیر کردن منابع به سوی یک رشته ورزشی خاص سایر رشته‌ها را از رونق بیندازد.

وی ادامه داد: در بین رشته های ورزشی به غیر از فوتبال خوشبختانه هیئت ووشو توانسته با استعدادیابی جوانان عملکرد و شایسته و نقش قابل توجهی را ایفا کند.

وی بیان کرد: با این وجود اعتبارات اختصاص داده شده به هیئت ووشو در این دوره تنها ۱۰ میلیون تومان بوده است به گونه ای که حتی هزینه سفر ها و اردو های این هیئت توسط خود ورزشکاران تامین شده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه سال ۹۴ وزارت ورزش ۲۴ درصد و وزارت آموزش و پرورش ۳۰ درصد رشد منابع بودجه‌ای داشته‌ و لذا باید با رعایت عدالت و توجه به تمامی رشته ها در اختصاص منابع در دستور کار قرار گیرد.