تشکیل کمیته مشترک مطالبات دولت و مدیریت شهری

رضا تقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های دولت به شهرداری، گفت: رئیس شورا پیش از سال طی نامه‌ای، مطالبات مدیریت شهری از دولت را درخواست کرد و در جلسه‌ای که ما با معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم، قرار بر تشکیل کمیته مشترکی برای دریافت مطالبات شهرداری شد.

وی افزود: طی نامه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور به رئیس شورا، ارسال و چمران نیز آن را به من ارجاع داده است، نظر کارشناسی را اعلام و قرار بر تشکیل کمیته مشترکی میان دولت و مدیریت شهری داریم و شهرداری نیز نماینده خود را معرفی کرده است.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه در کمیته مطالبات، بدهی‌های دولت و بدهی‌های شهرداری به دولت هر دو بررسی شده و مطالبات قطعی در قالب تهاتر پرداخت می‌شود، گفت: در صورت باقی ماندن بدهی‌ها، اعتباری در بودجه دولت برای پرداخت بدهی‌های شهرداری پیش‌بینی خواهد شد.

تقی‌پور تصریح کرد: هنوز این کمیته تشکیل نشده و پس از تشکیل شدن آن در خصوص نحوه پرداخت، چگونگی و زمان آن تصمیم‌گیری می‌شود.