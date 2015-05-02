به گزارش خبرنگار مهر، امیر مردانه مدیر انتشارات «ساز و آواز» در ابتدای این مراسم با اشاره به تولید سه آلبوم «ترنمی برای صبح» با هنرمندی سیامک جهانگیری و خوانندگی امیر مردانی، «دور نهان» به نوازندگی علی‌اصغر عربشاهی و حسین زمانی و «راح روح» با هنرمندی هادی آذرپیرا و علی بهرامی‌فر، گفت: مجموعه «ساز و آواز» به خاطر نیازی که در فضای چالش‌برانگیز حوزه موسیقی احساس می‌کرد، تلاش کرد تا با تولید سه آلبوم موسیقایی، جایگاهی در میان عرصه کار و تولید آثار موسیقایی جدی به دست آورد. گرچه می‌دانیم در این فضای موجود حوزه پخش و نشر آثار موسیقایی به شدت دچار چالش‌های زیادی است که باید هر چه زودتر مرتفع شود.

باید برای بهبود شرایط نابسامان پخش آثار موسیقایی فکری کرد

وی ادامه داد: ایده رونمایی از سه آلبوم موسیقایی که با عنوان مجموعه «گذار» به علاقه‌مندان موسیقی ارائه شده، پیش از این قرار بود در قالب چهار اثر موسیقایی به مخاطبان موسیقی ارائه شود که متاسفانه یکی از این آثار به مرحله انتشار نرسید اما آنچه که در این میان می‌توانم به آن اشاره کنم، موضوعی است که در حوزه موسیقی ایرانی با آن در ارتباط هستم. فکر می‌کنم موسیقی امروز ما نیازمند توجه بیشتر به موسیقی‌ سازی و آوازی است که متاسفانه به دلیل شرایط غلط بازار نشر و پخش، این‌گونه آثار هنوز در میان مردم آشنا نیست و لازم است که در این زمینه حمایت دولت بیشتر از گذشته برقرار باشد. به هر حال ما تلاشمان را انجام دادیم تا به سهم خود این اتفاق ارزشمند را رقم بزنیم و امیدواریم از این پس نیز با همکاری هنرمندان شریف موسیقی ایران، خدمتگذار خوبی برای آنها باشیم. ما می‌خواهیم مجموعه‌ای را تشکیل بدهیم که با صفا و صمیمیت، چالش‌های پیش‌روی موسیقی ایران را برطرف کند.

مردانه بیان کرد: ما در حوزه پخش مشکلات بسیار فراوانی داشتیم و البته شاید می‌توانستیم در همین ابتدای شروع به کار موسسه «ساز و آواز»، از بزرگان موسیقی چه در حوزه سازی و چه در حوزه آوازی دعوت کنیم تا علاوه بر فروش بیشتر آلبوم‌هایمان، موسسه نیز معرفی شود اما تصمیم گرفتیم با حمایت از هنرمندانی که برای تولید موسیقی خوب، تلاش زیادی می‌کنند ولی در میان قاطبه مردم هنوز معرفی نشد‌ه‌اند، کارهایی را انجام دهیم که عمده توجه آن، هنر جدی است.

بار کم‌توجهی رسانه ملی به موسیقی جدی بر دوش هنرمندان

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی نیز که در این مراسم حضور داشت با تقدیر از سازندگان مجموعه موسیقی «گذار»، گفت: تمامی این هنرمندان، افرادی با شخصیت و با اخلاق هستند که همواره بدون هیاهو کار خود را در عرصه موسیقی انجام می‌دهند و این خیلی ارزشمند است که در شرایط این چنینی، هنرمندانی از این دست مشغول به کار می‌شوند. از سوی دیگر آثاری از این دست واقعا مغتنم و ارزشمند است. همه می‌دانیم جانمایه موسیقی ما، همین ساز و آواز است و بقیه ماجرا، پیرایه‌هایی است که صرفاً نقش تزئین دارد، وگرنه عصاره موسیقی ما، ساز و آواز است.

وی ادامه داد: امروز اگر می‌بینیم که آثاری از این دست با استقبال آن چنانی مخاطب مواجه نمی‌شود، به خاطر بی‌توجهی رسانه ملی است که از همه ما تقصیر بیشتری دارد. امروز وقتی می‌بینیم رسانه ملی توجه چندانی به موضوع موسیقی جدی نمی‌کند، این هنرمندان هستند که باید بکوشند و همه زحمت‌ها را به جان بخرند تا این‌گونه آثار تولید شود. متاسفانه شرایط این‌چنین است و ما وظیفه داریم با چنین شرایطی، به کمک اعتلای موسیقی جدی بیاییم و مهم‌تر از همه اینها، هنرمندان نیز باید در جهت تقویت بنیه هنری خود تلاش کنند تا جانمایه موسیقی ایرانی فراموش نشود.

مدیرعامل خانه موسیقی تصریح کرد:‌ جای این‌گونه آثار در بین آلبوم‌های موسیقی ما به شدت خالی است کما اینکه این جای خالی در پیوند بخش آوازی و ادبیات غنی ما باید بیشتر از اینها مورد توجه قرار گیرد. وقتی رسانه ملی نسبت به این نوع موسیقی بی‌توجهی می‌کند، ما وظیفه بسیار خطیری داریم که باید در ارتباط با مخاطب خود، به آن توجه کنیم.

این خواننده موسیقی ایرانی توضیح داد: هنرمندانی چون امیر مردانه نباید در این حوزه احساس تنهایی کنند. ما هم در خانه موسیقی تلاش می‌کنیم تا با ایجاد یک فضای بهتر برای نشر آثار موسیقایی جدی، فضا را به سمتی ببریم که مردم نیز با این آثار آشنایی بیشتری پیدا کنند. در این زمینه ما تمام همت خود را به کار گرفته‌ایم تا بحث کپی رایت را به نتیجه برسانیم و فکر می‌کنم با تلاش‌هایی که در این زمینه طی ماه‌های اخیر در خانه موسیقی انجام داده‌ایم، تحول بزرگی در زمینه نشر آثار موسیقایی در راه است.

فرصتی برای بهتر شنیده شدن

علیرضا قربانی خواننده موسیقی ایرانی نیز در این مراسم رونمایی گفت: از دوستانی که کمک می‌کنند کارهای بی‌کلام در حوزه موسیقی ایرانی شنیده شود، بسیار سپاسگزارم. ما باید یادمان باشد که بسیاری از دوستان هنرمند تهرانی و شهرستانی فرصت زیادی برای ارائه کارهای خود ندارند و شاید چنین اتفاقاتی بتواند به بهتر دیده شدن و بهتر شنیده شدن آثارشان کمک کند.

وی با تقدیر از مدیرعامل خانه موسیقی برای حضور در این مراسم رونمایی،‌ گفت: در این یک سال و نیمی که من و تعدادی از دوستانم برای مشاوره وارد خانه موسیقی شده‌ایم، ابتدا جو دوستانه‌ای حکم‌فرما نبود اما امروز حسی وجود دارد که همگی بر این باورند تا بتوانیم در کنار هم مشکلات موسیقی را به سهم خود مرتفع کنیم. ما در کنار هم بایستی کمک کنیم که همه تولیدکنندگان و صاحبان آثار موسیقایی، برای پویایی و انتشار آلبوم‌های موسیقی، تلاش بیشتری انجام دهند. در این راه وظیفه متولیان فرهنگی نیز وظیفه بسیار سختی است تا به موسیقی جدی، نگاه محترمانه‌ای وجود داشته باشد.

این خواننده تصریح کرد: مدیران فرهنگی باید بدانند که یکی از پشتوانه‌های موسیقی ما همین آلبوم‌های موسیقایی است که در این شکل و شمایل تولید می‌شود. بنابراین لازم است که به کار، نگاه جدی‌تری داشته باشند و از این فضای موسیقایی حمایت بیشتری کنند.

در حین برگزاری مراسم، سازندگان این سه آلبوم موسیقایی نیز توضیحاتی را پیرامون آثار خود ارائه دادند.