به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ویتالی چورکین» نماینده روسیه از عدم تصویب طرح این کشور در شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری آتش بس فوری در یمن به شدت انتقاد کرد.

وی با تأکید بر اینکه آمریکا با حمایت مستقیم از عملیات نظامی عربستان سعودی در یمن، مسئول پیامدهای این عملیات است، تصریح کرد: مناطق واقع در اطراف ساختمان سفارت مسکو در صنعاء توسط جنگنده های سعودی مورد هدف قرار گرفته اند.

چورکین با بیان اینکه مسکو از اوضاع وخیم انسانی در یمن بسیار نگران است، افزود: یمن هم اکنون با کمبودهای غذایی و دارویی مواجه است و محاصره این کشور توسط آل سعود و هم پیمانان آن نیز بر دردهای مردم این کشور افزوده است.

سخنان چورکین در حالی مطرح می شود که شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته طرح مسکو برای برقراری آتش بس فوری در یمن را تصویب نکرد.

این طرح در حالی تصویب نشد که بحران کمبود سوخت در یمن تلاش های امدادگران برای نجات جان افراد را تهدید می کند.

روسیه درخواست جلسه ای اضطراری را با حضور ۱۵ عضو دائم و غیردائم شورای امنیت همزمان با ورود حملات هوایی عربستان سعودی به یمن به هفته ششم خود ارائه کرده بود تا درباره موانع موجود بر سر ارسال سوخت، غذا و دارو تصمیم گیری شود.