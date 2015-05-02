استقبال معاون وزیر صنعت از مصوبه کاهش نرخ سود بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمد علي سيد ابريشمي با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در حمايت از صنايع كوچک، گفت: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود اهميت و جايگاه صنايع كوچك و لزوم حمايت بانك‌ها را متذكر شدند و اين فرازها در حمايت از صنعت بايد توسط ما و بانك‌ها غنيمت شمرده شود.

مدیرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در ادامه با اشاره به ويژگي‌هاي خوشه هاي كسب و كار افزود: برندسازي، رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي، استاندارد سازي، بازاريابي و آموزش از توان اغلب واحدهاي كوچك و خرد خارج است ولي اين اقدامات مهم توسط عاملين خوشه‌هاي صنعتي قابل اجرا است.

سید ابریشمی بيان کرد: خوشه هاي كسب و كار نوعی تفكر است كه از خارج كشور وارد شد و با بومي سازي، امروز به الگويي براي پيشرفت صنعت كشور تبديل شده است كه با اقدامات خود زمينه و مقدمات لازم براي توليد، صادرات و رقابت در داخل و خارج را براي واحدهاي صنعتي فراهم مي كند.

وي با بيان اينكه اين سازمان آمادگي دارد تسهيلات لازم را در اختياربخش خصوصي جهت ايجاد نمايشگاه‌هاي تخصصي در شهرك‌هاي صنعتي قرار دهد، خاطر نشان كرد: ما زمين و تسهيلات لازم را درحد توان در اختيار بخش خصوصي قرار خواهيم داد.

معاون وزیر صنعت اضافه كرد: از موضوعات مورد تاكيد و اهتمام سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران بحث آموزش است كه در اين راستا تمام توان خود را به كار خواهيم گرفت و براي توسعه آن براي خود محدوديتي قائل نيستيم.