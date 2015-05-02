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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۱۳

وزیر علوم از رئیس پژوهشگاه علوم انسانی عیادت کرد

وزیر علوم از رئیس پژوهشگاه علوم انسانی عیادت کرد

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری عصر پنجشنبه از دکتر صادق آئینه وند در یکی از بیمارستان های تهران عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر علوم در این عیادت در جریان بیماری و نحوه مداوای دکتر آئینه وند قرار گرفت و برای او در آستانه روز معلم و ولادت حضرت علی (ع) آرزوی شفای عاجل کرد.

دکتر صادق آئینه وند رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و از اساتید بنام این حوزه است.

کد مطلب 2566231
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