وزیر علوم از رئیس پژوهشگاه علوم انسانی عیادت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر علوم در این عیادت در جریان بیماری و نحوه مداوای دکتر آئینه وند قرار گرفت و برای او در آستانه روز معلم و ولادت حضرت علی (ع) آرزوی شفای عاجل کرد.
دکتر صادق آئینه وند رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و از اساتید بنام این حوزه است.
دکتر محمد فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری عصر پنجشنبه از دکتر صادق آئینه وند در یکی از بیمارستان های تهران عیادت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر علوم در این عیادت در جریان بیماری و نحوه مداوای دکتر آئینه وند قرار گرفت و برای او در آستانه روز معلم و ولادت حضرت علی (ع) آرزوی شفای عاجل کرد.
دکتر صادق آئینه وند رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و از اساتید بنام این حوزه است.
نظر شما