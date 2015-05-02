گلچین مداحی ولادت حضرت امیرالمؤمنین(ع) با نوای حاج میثم مطیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت خجسته سالروز میلاد امیرالمومنین(ع) گلچین صوتی مداحی اجرا شده از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ با نوای حاج میثم مطیعی و حاج امیر عباسی، در ادامه آماده دریافت می باشد.
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گلچینی از مداحی های حاج میثم مطیعی به مناسبت میلاد حضرت علی(ع) تقدیم می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت خجسته سالروز میلاد امیرالمومنین(ع) گلچین صوتی مداحی اجرا شده از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ با نوای حاج میثم مطیعی و حاج امیر عباسی، در ادامه آماده دریافت می باشد.
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