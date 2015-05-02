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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۲۱

گلچین مداحی ولادت حضرت امیرالمؤمنین(ع) با نوای حاج میثم مطیعی

گلچین مداحی ولادت حضرت امیرالمؤمنین(ع) با نوای حاج میثم مطیعی

گلچینی از مداحی های حاج میثم مطیعی به مناسبت میلاد حضرت علی(ع) تقدیم می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت خجسته سالروز میلاد امیرالمومنین(ع) گلچین صوتی مداحی اجرا شده از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ با نوای حاج میثم مطیعی و حاج امیر عباسی، در ادامه آماده دریافت می باشد.

- جهت شنیدن و دریافت فایل های صوتی (کلیک) کنید.

کد مطلب 2566272

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