گلچین مداحی ولادت حضرت امیرالمؤمنین(ع) با نوای حاج میثم مطیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت خجسته سالروز میلاد امیرالمومنین(ع) گلچین صوتی مداحی اجرا شده از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ با نوای حاج میثم مطیعی و حاج امیر عباسی، در ادامه آماده دریافت می باشد.



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