به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نعمت زاده اظهارداشت: توسعه صادرات غیر نفتی از اولویت‌های دولت در سال‌جاری است.



وزیر صنعت، معدن وتجارت یادآور شد: واحدهای تولیدی باید با تجهیز ماشین آلات مدرن و پیشرفته علاوه بر تامین نیاز داخلی به کسب بازارهای خارجی نیز دست یابند.



وی در ادامه همچنین گفت: دریافت حقوق دولتی از معادن باید بر طبق معیار و نظم مشخص و عدالت گونه صورت گیرد.



نعمت زاده تصریح کرد: در گذشته تعدادی از طرح‌های فولادی در کشور بدون مطالعه مصوب شده بود که احداث شوند که با این اقدام، آن دسته از طرح‌های فولادی که فاقد زیر ساخت لازم می باشند ما را با مشکل مواجه کرده و حل آنها مشکل و وقت گیر است.