وضعیت حضور ناشران محصولات هنری در نمایشگاه کتاب

امیرمسعود شهرام‌نیا قائم‌مقام و معاون اجرایی بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که آیا در این دوره فضایی برای حضور و فعالیت ناشران محصولات هنری از قبیل موسیقی در نظر گرفته شده است یا خیر؟، ضمن یادآوری این نکته که «دو، سه سالی بود که سالن مستقلی برای ناشران موسیقی در نمایشگاه کتاب تهران وجود نداشت»، گفت: بعد از آنکه مسئولان اتحادیه‌های مختلف صنعت چاپ نتوانستند اعتماد اعضای خود را برای حضور در سالنی که به همین منظور طراحی شده بود، جلب کنند، پیشنهادی برای حضور ناشران موسیقی در این فضا مطرح شد.

وی افزود: ما برای استقرار ناشران متقاضی در این عرصه در فضای مورد اشاره اعلام آمادگی کرده‌ایم اما از آنجا که تعدادی از این ناشران، محصولات دیگری را هم علاوه بر آلبوم‌های موسیقی عرضه می‌کنند، در سالن مربوط به ناشران دیجیتال نمایشگاه کتاب در غرفه‌های مستقل خود حضور دارند و به همین خاطر تصمیم بر این شده که چنانچه ناشران دیگری که در حوزه موسیقی فعالیت می‌کنند، متقاضی حضور در نمایشگاه کتاب تهران باشند، ما آماده‌ایم در فضای مربوط به ناشران دیجیتال به آنها غرفه بدهیم.

شهرام‌نیا درباره کاربری سالن هفت A (فضایی که پیش از این برای برپایی سالن چاپ در نظر گرفته شده بود) هم گفت: ما همه ساله تعداد زیادی متقاضی در حوزه‌های مختلف برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران داریم و در واقع ما با کمبود فضا مواجه هستیم تا بزرگ بودن فضا. در حال حاضر هم بعضی از واحدهای چاپ که مایل نبودند از طریق اتحادیه مربوط به خودشان برای حضور در نمایشگاه اقدام کنند و همچنین تعدادی از تولیدکنندگان محصولات فرهنگی مرتبط با کتاب، متقاضی حضور در سالن یادشده بودند و لذا این فضا به این گروه‌ها اختصاص پیدا کرد. ضمن اینکه برخی سازمان‌ها و نهادها هم که به دلیل تکمیل شدن ظرفیت سالن ۳۳ (سالن مخصوص سازمان‌ها و نهادها)، فضایی برای حضور در آن نداشتند، در سالن اخیر یعنی سالن هفت A جایابی شده‌اند.

قائم‌مقام و معاون اجرایی بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بار دیگر تاکید کرد: با توجه به اینکه تعداد ناشران حوزه موسیقی که فضایی برای حضور ندارند، زیاد نیست، لذا امسال سالنی مستقل برای این دسته از ناشران در نمایشگاه کتاب تهران نداریم اما چنانچه تعداد محدودی از ناشران این حوزه باقی مانده باشند و متقاضی حضور در نمایشگاه کتاب تهران باشند، می‌توانند ظرف دو روز آینده و تا شروع نمایشگاه کتاب تهران، نسبت به اخذ فضا و غرفه در بخش مربوط به ناشران دیجیتال نمایشگاه اقدام کنند.