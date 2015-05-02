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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۰۱

حجت الاسلام حسینی کوهستانی:

مراسم معنوی اعتکاف در مساجد استان یزد آغاز شد

مراسم معنوی اعتکاف در مساجد استان یزد آغاز شد

یزدـ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد از آغاز مراسم معنوی اعتکاف از امروز در مساجد استان یزد خبر داد و گفت: مراسم معنوی اعتکاف در روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ماه در مساجد استان یزد در حال برگزاری است.

حجت الاسلام سید محمدشریف حسینی کوهستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام برای شرکت در این مراسم معنوی از اول اردیبهشت ماه آغاز شده و همه علاقمندان به صورت اینترنتی اقدام به ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه امسال حدود ۱۵ هزار نفردر مراسم اعتکاف شرکت کرده اند، خاطرنشان کرد: این افراد در ۱۴۰ مسجد در سراسر استان یزد معتکف شده اند.

حسینی کوهستانی بیان کرد: اعتکاف دانش آموزی امسال در مسجد جامع یزد برگزار می شود و اعتکاف آقایان نیز به طور عمده در مسجد ملااسماعیل صورت گرفته ضمن اینکه علاوه بر مسجد ملا اسماعیل، سه مسجد دیگر نیز میزبان آقایان هستند.

وی تاکید کرد: در مجموع در مرکز استان ۳۳ مسجد برای اعتکاف آماده سازی شده که خوشبختانه استقبال خوبی نیز از این مراسم صورت گرفته است.

حسینی کوهستانی با بیان اینکه امسال نیز بیشترین آمار معتکفان مربوط به جوانان است، عنوان کرد: ۴۰۰ روحانی و مبلغ نیز به این مساجد برای برگزاری مراسم سخنرانی و حلقه های معرفتی به این مساجد اعزام شده اند.

کد مطلب 2566337

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