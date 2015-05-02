پرتاب بلند صمیمی در غیبت حدادی/ اصفهان به مقام نخست رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای دوومیدانی آغاز فصل قهرمانی مردان کشور روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ماه در آفتاب انقلاب تهران برگزار شد. قرار است تا نفرات برتر این رقابتها به مسابقات قهرمانی آسیا که خرداد ماه در کشور چین برگزار می‌شود اعزام شوند. در روز نخست این رقابتها نتایج زیر به دست آمد:

ماده ۱۰۰ متر:

حسن تفتیان، ۱۰ ثانیه و ۴۳ صدم ثانیه

رضا قاسمی، ۱۰ ثانیه و ۴۷ صدم ثانیه

سامان دست‌مرد، ۱۰ ثانیه و ۹۹ صدم ثانیه

ماده ۴۰۰ متر:

سجاد هاشمی، ۴۶ ثانیه و ۳۴ صدم ثانیه

مهدی زمانی، ۴۶ ثانیه و ۶۶ صدم ثانیه

مهدی رحیمی، ۴۷ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه

ماده ۱۵۰۰ متر:

مسلم نیادوست، ۳ دقیقه و ۵۴ ثانیه و ۴۵ صدم ثانیه

حسین کیهانی، ۳ دقیقه و ۵۴ ثانیه و ۶۱ صدم ثانیه

علیرضا آریانیک، ۳ دقیقه و ۵۷ ثانیه و ۶۵ صدم ثانیه

ماده ۱۱۰ متر بامانع:

میلاد سیار، ۱۴ ثانیه و ۸۲ صدم ثانیه

مرتضی حسینی، ۱۵ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه

آرمین سبحانی، ۱۵ ثانیه و ۷۶ صدم ثانیه

ماده پرتاب چکش:

پژمان قلعه‌نویی، ۷۲ متر و ۳۷ سانتی‌متر

کاوه موسوی، ۶۸ متر و ۷۷ سانتی‌متر

مهدی محمدی، ۶۷ متر و ۵۵ سانتی‌متر

ماده پرتاب نیزه:

ایوب آرخی، ۷۰ متر و ۱۸ سانتی‌متر

صادق خادمی، ۶۶ متر و ۲۷ سانتی‌متر

علی رمضانی، ۶۵ متر و ۶۸ سانتی‌متر

ماده پرش بانیزه:

محمدحسن ربانی، ۴ متر و ۸۰ سانتی‌متر

اسحاق غفاری، ۴ متر و ۴۰ سانتی‌متر

ماده پرش سه گام:

میلاد دریساوی، ۱۶ متر و ۲۲ سانتی‌متر

وحید صدیق، ۱۶ متر و ۱۲ سانتی‌متر

مصطفی خسروی، ۱۵ متر و ۲۹ سانتی‌متر

ماده ۱۰ کیلومتر پیاده‌روی:

حمید زورآورند، ۴۵ دقیقه و ۱۶ ثانیه و ۲۸ صدم ثانیه

امیر طاهری، ۴۶ دقیقه و ۱۷ ثانیه و ۲۵ صدم ثانیه

وحید سپاهی، ۴۶ دقیقه و ۴۳ ثانیه و ۸۴ صدم ثانیه

ماده ١٠هزار متر:

محمد جعفرمرادی ٣٠دقیقه و ۴٢ثانیه و ١٠صدم ثانیه

محمدرضا ابوترابی ٣١دقیقه و ٨٨صدم ثانیه

همایون همتی ٣١دقیقه و ۴٢ثانیه و ٨صدم ثانیه

ماده ۴ در ١٠٠متر امدادی:

تیم البرز ۴١ثانی و ٨٠صدم ثانی

کرمان ۴٢ثانیه و ٣٨ صدم ثانیه

زنجان ۴٢ثانیه و ۵٧صدم ثانیه

* پایان رقابتها در روز دوم با قهرمانی تیم اصفهان

در یکی از مهم‌تر‌ین ر‌قابت‌های روز دوم رضا قاسمی در ماده ۲۰۰ متر موفق شد با پشت سر گذاشتن سجاد هاشمی مقام نخست را از آن خود کند.

محمود صمیمی نیز در غیاب احسان حدادی موفق شد با پرتابی معادل ۶۳ متر و هشت سانتیمتر طبق معمول در آغاز فصل ازهمه بهتر باشد. صمیمی سال گذشته نیز در آغاز فصل موفق شده بود احسان حدادی را پس از سال ها پشت سر بگذارد اما در ادامه شرایط مطلوب خود را از دست داد و حتی به بازی های آسیایی نیز اعزام نشد.

سبحان طاهر خانی دیگر ورزشکار آماده این روز بود که توانست رکورد هفت متر و ۸۰ سانتیمتر در پرش طول را به خود اختصاص دهد.

در پرش ارتفاع کیوان قنبرزاده که مدت یک سالی بود روند نزولی را طی می کرد با پرش دو متر و ۱۸ سانتی‌متری به مقام نخست رسید و جایگاه نخست خود را از محمدرضا وظیفه دوست پس گرفت.

در پایان این مسابقات تیم اصفهان موفق شد با ۴۹ امتیاز مقام اول را از آن خود کند و خراسان رضوی و فارس دوم و سوم شدند.

** نتایج کامل روز دوم مسابقات د‌و‌و‌مید‌ا‌نی آغاز فصل به شرح زیر است:

* ماده ۲۰۰ متر:

رضا قاسمی ۲۰ ثانیه و ۹۵ صدم ثانیه

سجاد هاشمی ۲۱ ثانیه

محمد چشمه زار ۲۱ ثانیه و ۶۷ صدم ثانیه

* ماده ۸۰۰ متر:

مصطفی ابراهیمی یک دقیقه و ۵۲ ثانیه و ۷۱ صدم ثانیه

امیر مرادی یک دقیقه و ۵۳ ثانیه و پنج صدم ثانیه

علی عالمی یک دقیقه و ۵۳ ثانیه و هفت صدم ثانیه

* ماده ۴۰۰ متر با مانع:

احمد خنسری ۵۲ ثانیه و ۴۸ صدم ثانیه

جواد شوریابی ۵۲ ثانیه و ۹۳ صدم ثانیه

رضا ملکپور ۵۳ ثانیه و ۲۶ صدم ثانیه

* ماده سه هزار متر با مانع:

حسین کیهانی ۸ دقیقه و ۵۶ ثانیه و ۲۲ صدم ثانیه

همایون همتی ۹ دقیقه و ۲ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه

احمد فرود ۹ دقیقه و ۵ ثانیه و ۸۱ صدم ثانیه

‌* ماده پرتاب دیسک:

محمود صمیمی ۶۳ متر و ۸ سانتیمتر

داریوش ولی نیاجو ۵۴ متر و ۴۷ سانتیمتر

رضا صمیمی ۵۳ متر و ۳۸ سانتیمتر

* ماده پرش ارتفاع:

کیوان قنبرزاده دو متر و ۱۸ سانتی‌متر

محمدرضا وظیفه دوست دو متر و ۱۵ سانتی متر

آرین زراکانی دو متر

* ماده پرش طول:

سبحان طاهر خانی هفت متر و ۸۰ سانتیمتر

میلاد دریساوی هفت متر و ۶۵ سانتیمتر

رحمان نیکزاد هفت متر و ۴۴ سانتیمتر

* پنج هزار متر:

محمد جواد صیادی ۱۴ دقیقه و ۴۱ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه

محمدرضا ابوترابی ۱۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه و ۱۲ صدم ثانیه

رحیم دیبایی ۱۴ دقیقه و ۴۷ ثانیه و ۶۳ صدم ثانیه

* ماده ۴* ۴۰۰ متر امدادی:

تیم خراسان رضوی سه دقیقه و ۱۴ ثانیه و ۸۹ صدم ثانیه

تیم آذربایجان شرقی "الف" سه دقیقه و ۱۶ ثانیه و دو صدم ثانیه

تیم اصفهان سه دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۹۷ صدم ثانیه

* ماده دهگانه:

رضا دودانگه ۶۴۱۶ امتیاز

جواد مرعشی ۵۴۲۵ امتیاز

منوچهر حبیبی ۵۱۲۶ امتیاز