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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۲۰

همسر ریو فردیناند در سن ۳۵ سالگی درگذشت

همسر ریو فردیناند در سن ۳۵ سالگی درگذشت

همسر ریو فردیناند مدافع پیشین تیم فوتبال منچستریونایتد و تیم ملی انگلیس بعد از یک مبارزه کوتاه با سرطان در سن ۳۵ سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فردیناند در بیانیه ای اعلام کرد: شب گذشته همسرم را از دست دادم. ربکا عزیزم شب گذشته بعد از یک جدال کوتاه با سرطان در بیمارستان رویال مارسدن در لندن درگذشت. او یک مادر نمونه برای سه فرزندمان بود، جای او به عنوان یک همسر مهربان و یک مادر دلسوز همیشه برای ما خالی خواهد بود.

این زوج که در سال ۲۰۰۹ با هم ازدواج کردند سه فرزند با نام های لورنز، تیت و تیا دارند. هم تیمی های سابق فردیناند در منچستریونایتد از جمله چیچاریتو، داوید دخه آ و کریس اسمالینگ به همراه بسیاری دیگر از بازیکنان فوتبال در پیام هایی این مصیبت را به فردیناند تسلیت گفتند.

کد مطلب 2566370

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