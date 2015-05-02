کرمان شهر توسعه یافته جنوبشرق/ مردم همراهی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و روابط بین الملل شهرداری کرمان، ابوالقاسم سیف‌الهی در نشست اعضای شورا و مدیران شهرداری با استاندار کرمان که به مناسبت روز شوراها انجام شد، روز شوراها را به اعضای شورای اسلامی شهر کرمان تبریک گفت و با بیان این‌که شهر کرمان در آینده عروس شهرهای جنوب‌شرق کشور خواهد شد، گفت: شهردار کرمان گفت: با حمایت های استاندار ،پشتیبانی اعضای شورای شهر و تلاش مدیران و پرسنل شهرداری شهر کرمان می‌تواند یکی از شهرداری توسعه‌یافته و عروس جنوب‌شرق کشور شود.

وی افزود: کرمان از مسایل پیش‌پا افتاده و جزیی مانند جمع‌آوری زباله و یا آبیاری درختان عبور کرده و اکنون در حال پشت سر گذاشتن مسایل زیرساختی است و با بسیاری از کلان‌شهرها رقابت می‌کند.

وی یکی از مهم‌ترین مسایل برای توسعه‌ کرمان را ایجاد امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دانست و گفت: تاکنون، بخش عمده‌ای از مسایل شهر کرمان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به سرانجام رسیده است.

سیف‌الهی افزود: لیاقت مردم شهر کرمان بیش از این است؛ بنابراین، امیدوارم با هدف‌گذاری که شده، کرمان به شهری در خور شأن مردمش تبدیل شود.

وی بهبود عبور و مرور و ترافیک شهری، ایجاد زیرساخت‌ها و به‌سازی معابر شهر، ایجاد تقاطع‌های غیرهم‌سطح، توجه به بافت تاریخی، بافت فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی و توسعه‌ فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را از جمله سیاست‌های پیش رو برای ساختن کرمانی آباد دانست.

شهردار کرمان هم‌چنین با اشاره به هم‌راهی شورای اسلامی شهر کرمان با شهرداری گفت: هر مرحله که از شورای اسلامی شهر کرمان می‌گذرد، این شورا کامل‌تر می‌شود و به رشد و بالندگی می‌رسد.

سیف‌الهی افزود: اعضای شورای شهر کرمان، هر کدام نماینده‌ بخشی از جامعه هستند و با تخصص‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: با مدیریت خوب آقای مؤیدی رییس و هم‌راهی رؤسای کمیسیون‌ها و سایر اعضای شورا، هم‌افزایی قابل توجهی در مسیر توسعه و آبادانی شهر کرمان به وجود آمده است.

معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان نیز در این نشست خواستار به‌روزرسانی طرح احیای بافت تاریخی شهر کرمان شد.

زیوری افزود: طرح جدید بافت تاریخی، مغایرت زیادی با طرح‌های قبلی دارد که باعث سردرگمی مردم شده است؛ بنابراین، لازم است با کمک یک مشاور، طرح احیای بافت تاریخی به‌روزرسانی شود.

معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهردار کرمان هم در این نشست با بیان این‌که برای جلوگیری از حوادث رانندگی در شهر باید سرعت خودروها را پایین نگه داریم، گفت: در این رابطه فراخوان منتشر شده تا با کمک بخش خصوصی و با روش BOT دوربین‌های کنترل سرعت در نقاط مختلف شهر نصب شود.

جلال محمدی افزود: با حجم خودرویی که روزانه تولید و روانه‌ شهر می‌شود، عرض معابر پاسخ‌گو نیست؛ بنابراین، در چنین شرایطی هنر ما تنها از بین بردن گره‌های ترافیکی است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار کرمان هم با بیان این‌که با حمایت‌های شهردار کرمان و اعضای شورا توانسته‌ایم تاکنون فعالیت‌های خوب فرهنگی و اجتماعی در شهر کرمان انجام دهیم، گفت: سه فرهنگ‌سرا و هفت خانه‌ی فرهنگ در نقاط مختلف شهر، با برگزاری کلاس‌ها و برنامه‌های مختلف منشاء اثر هستند.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: هم‌چنین یکی از مواردی که همواره پی‌گیری می‌شود، افزایش نشاط اجتماعی در جامعه است که این مهم را رسالتی بر دوش خودمان می‌دانیم.

وی ادامه داد: در همین راستا برگزاری همایش‌ پیاده‌روی خانوادگی در دستور کار قرار دارد؛ ضمن این‌که برای ورزش همگانی نیز برنامه‌ریزی مناسبی شده است.

حسینی خاطرنشان کرد: در زمینه‌ی ایجاد زیرساخت‌ها نیز اقدامات خوبی شده که از آن جمله ایجاد پارک «عفاف» ویژه‌ی بانوان در بوستان «مادر» است؛ ضمن این‌که با تلاش هم‌کارانم در معاونت خدمات شهری شهرداری، به‌زودی دومین پارک بانوان در «توکل‌آباد» نیز راه‌اندازی می‌شود.

وی زمین‌های چمن مصنوعی، پیست کارتینگ، پیست موتور کراس، آکادمی فوتبال ویژه‌ی آقایان و اکادمی والیبال، هندبال و بسکتبال ویژه‌ بانوان را از جمله زیرساخت‌های ورزشی شهرداری دانست.

حسینی افزود: هم‌چنین در زمینه‌ی آموزش‌های عمومی و تبلیغات از جمله آموزش شهروندی نیز اقدامات مناسبی می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهردار برگزاری سوگواره‌ی «رباب»، جشنواره‌ی تئاتر «شهروندی» و جشنواره‌ی «شهر فرهنگ» را از دیگر اقدامات این معاونت برشمرد.

معاون خدمات شهری شهردار نیز در این نشست اظهار امیدواری کرد: با تلاش‌هایی که در دست انجام است، شهر کرمان از نظر منظر و سیمای شهری تا پایان امسال به وضعیت مطلوبی برسد.

علی بابایی افزود: خوش‌بختانه با اقداماتی که در زمینه‌ی زیباسازی شهر کرمان انجام شد، هم‌اکنون شهروندان نیز هم‌راه شده‌اند و در این خصوص با شهرداری مشارکت می‌کنند.

وی هم‌چنین با بیان این‌که در زمینه‌ توسعه‌ شبکه‌ آب خام با کم‌بود بودجه مواجه هستیم، گفت: در بسیاری از شهرها، شهرداری‌ها از پرداخت حق‌النظاره‌ چاه‌های کشاورزی به آب منطقه‌ای معاف هستند که امیدوارم با پی‌گیری لازم در این خصوص بتوانیم این هزینه را صرف توسعه‌ شبکه‌ آب خام فضای سبز شهر کنیم.

بابایی از تدوین طرح جامع پسماند نیز خبر داد و گفت: امیدواریم این طرح که در معاونت عمرانی استانداری در دست پی‌گیری است، هرچه سریع‌تر آماده شود تا فعالیت‌ها در این زمینه با جدیت بیش‌تری انجام شود.

فرقانی معاون فنی عمرانی شهردار هم به اجرای پروژه‌های نُه‌گانه‌ شهر کرمان توسط قرارگاه خاتم اشاره کرد و گفت: علاوه بر 9 پروژه‌ قبلی، اجرای دو تقاطع غیرهم‌سطح در چهارراه «امیرکبیر» و سه‌راه «شرف‌آباد» نیز اضافه شده است.

وی افزود: تمام این پروژه‌ها فعال هستند و کار با جدیت در حال انجام است.