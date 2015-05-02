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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۵۶

سلطانی فر مطرح کرد:

آغاز پیگیری ها برای ثبت جهانی ژئوپارک/موزه خلیج فارس احداث می شود

آغاز پیگیری ها برای ثبت جهانی ژئوپارک/موزه خلیج فارس احداث می شود

قشم - معاون رییس جمهور از آمادگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور برای ثبت جهانی آثار ارزشمند قشم از جمله ژئوپارک، جنگل دریایی حرا، غار نمکدان، آثار تاریخی بندر لافت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه آزاد قشم،  مسعود سلطانی فر در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه قشم از ظرفیت خوبی برای ایجاد موزه تاریخی خلیج فارس برخوردار است، افزود: اشیای مهم و آثار ارزشمند مرتبط با خلیج فارس را در این موزه بزرگ در جزیره قشم نگهداری کند.

وی ادامه داد: پس احداث این موزه اشیای قدیمی مرتبط با خلیج فارس به آن انتقال داده خواهد شد تا گردشگری در جنوب کشور ارتقا یابد.

سلطانی فرهمچنین از آمادگی  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور برای ثبت جهانی آثار ارزشمند قشم از جمله ژئوپارک، جنگل دریایی حرا، غار نمکدان به عنوان طولانی ترین غارنمکی جهان ، آثار تاریخی بندر لافت خبرداد.

وی بیان داشت: ایران با جاذبه های فراوان گردشگری حلال و گردشگری سلامت در بین ۱۵ کشور جهان، با ایجاد شرایط مناسب جذب گردشگر می تواند به عنوان مدینه فاضله و قطب مهم گردشگری حلال به جهانیان معرفی شود.

به گفته رئیس سازمان گردشگری، ایران باید براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴، سهم گردشگری خود را از پنج میلیون به ۲۰ میلیون گردشگر خارجی افزایش دهد و با توجه به وجود بیش از ۲۰۰ میلیون شیعه در نقاط مختلف جهان، می توانیم سهم خود را از گردشگری مذهبی و حلال به نحو چشمگیری افزایش دهیم. 

کد مطلب 2566407

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