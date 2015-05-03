به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که پیش از این شاهد حضور تیم های متعددی از قاره کهن در ایران برای برپایی اردوی مشترک بودیم اکنون خبر از تمایل اروپایی ها برای تمرین با کاراته کاهای کشورمان شنیده می شود.

رقابتهای کاراته جام باشگاههای آسیا هفته گذشته در ازبکستان به پایان رسید و تیم دانشگاه آزاد به عنوان نماینده کشورمان در این مسابقات با کسب ۱۴ مدال رنگارنگ عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. بعد از پایانی این مسابقات و کسب موفقیت نمایندگان کشورمان که در امتداد موفقیت های تیم ملی در مسابقات جهانی آلمان بدست آمد برخی کاراته کاهای اروپایی درخواست تمرین در تهران را داشته اند.

"اولیوا" مدرس برجسته فدراسیون جهانی با ارسال ایمیلی به دانشگاه آزاد ضمن تبریک موفقیت های این تیم در ازبکستان خواستار حضور برخی کاراته کاهای سرشناس در تهران برای تمرین با اعضای تیم این باشگاه در بخش کومیته شد.

احمد صافی با تایید این خبر به مهر گفت: هنوز در مورد این موضوع تصمیمی گرفته نشده است. برای آنکه بتوانیم پاسخ لازم ارائه کنیم باید با مدیریت دانشگاه آزاد و همچپنین فدراسیون هماهنگی لازم را داشته باشیم. ولی در کل اگر بتوانیم پای اروپایی ها را به تهران بازکنیم بدون شک این کاراته کشورمان است که از این موضوع بهترین بهره را خواهد برد.

در سالهای گذشته تیم هایی از آسیا چون هنگ کنگ ، ماکائو ، کره جنوبی و ... برای برپایی اردو به تهران سفر می کردند و کمتر شاهد حضور تیم هایی اروپایی در تهران بودیم. با توجه به اینکه باکو میزبان بازیهای اروپایی طی چند ماه گذشته است ، فدراسیون کاراته می تواند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم و رایزنی مناسب از این فرصت بهترین شکل استفاده کند تا ایران را جایزیگزین ترکیه که طی چند سال گذشته محل تجمع و اردوهای مشترک کاراته کاهای قاره سبز بود، کند.