بسته تشویقی جدیدی در بافت فرسوده نداریم/ کم کاری دولت های گذشته

محمد سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس مصوبه قبلی شورای شهر تهران قرار بود از مجموع اراضی و املاک موجود در بافت های فرسوده عوارضی دریافت نشود، گفت: بر اساس پیشنهاد شهرداری قرار شد این تخفیف ها هدفمند شود یعنی دیگر از صفر تا ۱۰۰ اراضی از دریافت عوارض معاف نباشند یعنی چون هدف ما در بافت فرسوده تجمیع ریزدانه هاست به ریزدانه های بسیار ریز بسته تشویقی ارائه نشود و یا بافت های فرسوده بزرگ مقیاس نیز کاملا از پرداخت عوارض معاف نباشند.

وی اضافه کرد: تخفیف صددرصدی عوارض در بافت های فرسوده به مساحت جامعه هدف ارائه خواهد شد که مساحت های بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ متر مربع است.

سالاری با تاکید بر اینکه بسته های تشویقی و سیاست های تخفیف در عوارض تاثیری در روند نوسازی بافت های فرسوده ندارد، گفت: ما برای نوسازی و بهسازی این بافت ها نیاز به عزم ملی داریم. باید مجموع نظام به این نتیجه برسند که بافت فرسوده تهدید ملی برای کشور به حساب می آید.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه با توجه به زلزله خیز بودن کلانشهری مانند تهران، تراکم وجود نهادهای حاکمیتی و گستردگی بافت فرسوده یک تهدید ملی امنیتی و حاکمیتی است، گفت: مسئولان باید این موضوع را باور داشته باشند نه اینکه تنها در همایش ها و جلسات تنها آن را به عنوان یک دغدغه مطرح کنند.

وی معتقد است شورا و شهرداری بیش از وظایف شان در حوزه بافت های فرسوده عمل کرده اند و دولت باید در این زمینه به وظیفه خودش عمل کند. متاسفانه دولت های گذشته در این زمینه کم کاری کرده و وزیر راه و شهرسازی دولت کنونی نیز با وجود اینکه ایده های خوبی در این زمینه دارد به دلیل فضای بودجه ای کشور امکان تحقق آن را ندارد.