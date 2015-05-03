محمدعلی سجادی کارگردان سینما با اعلام این خبر درباره رونمایی از فیلم مستند «حمیدِ هما» که به همت انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند در خانه هنرمندان برگزار می شود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فیلم مستند «حمیدِ هما» که مروری بر زندگی هنری و شخصی سه شنبه هفته جاری در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸ در خانه هنرمندان رونمایی می شود.

وی درباره کم و کیف این فیلم مستند توضیح داد: کلید ساخته شدن این فیلم مستند از سی و دومین جشنواره فیلم فجر و برای برگزاری بزرگداشت هما روستا زده شد و در آن ایام یک فیلم ۱۰ دقیقه ای روی پرده رفت اما پس از نمایش این نماهنگ تصمیم گرفتم فیلم مستندی از زندگی هنری و شخصی زنده‌یاد حمید سمندریان و هما روستا بسازم.

این کارگردان سینما افزود: مستند «حمیدِ هما» ۱۲۰ دقیقه است که من به نوعی واگویه شخصی ام را بیان کرده ام چراکه همواره خودم را وامدار حمید سمندریان و هما روستا می دانم، به همین دلیل سعی کردم با این مستند حق مطلب را نسبت به این دو بزرگوار ادا کنم.

سجادی که تولید فیلمنامه داستانی «یک داستان اخلاقی» را در آستانه تولید داشت، درباره سرنوشت ساخت این فیلم سینمایی گفت: به دلیل مشکلات مالی ساخت این فیلم سینمایی فعلا متوقف شده است و تا زمانی که منابع مالی تولید تامین نشود کار را شروع نمی کنم و حتی ممکن است این فیلم سینمایی هیچگاه ساخته نشود.

کارگردان فیلم «اثیری» در ادامه صحبت های خود با اشاره به این مطلب که موسیقی این فیلم سینمایی ساخته شده است گفت: مضمون و محتوای فیلمنامه «یک داستان اخلاقی» به نحوی است که قبل از هر کاری باید موسیقی این فیلم ساخته می شد تا من بتوانم کار فیلمبرداری را شروع کنم. چراکه موسیقی بخش مهمی از این فیلم است و کارن همایونفر موسیقی این فیلم سینمایی را ساخته به همین دلیل ساخت موسیقی زودتر از فیلمبرداری آغاز شد.