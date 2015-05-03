آموزش ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سرخو در مراسم تجلیل از نمایندگان کارگران شهرداری تهران گفت: تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری تهران باید با تبعیت از چارچوب‌ تنظیم شده توسط معاونت منابع انسانی شهرداری تهران از اعمال سلیقه در پرداخت ها و مزایا جلوگیری کنند.

وی از تشکیل کارگروه هایی در فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران برای پیگیری موضوعات کارگری در شهرداری تهران خبر داد و تصریح کرد: این کارگروه‌ها شامل کارگروه کارهای سخت و زیان‌آور، کارگروه همسان‌سازی، کارگروه امور رفاهی، کارگروه شوراها و تشکل‌ها، کارگروه بیمه و درمان و کارگروه آموزشی است.

رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران بر لزوم آموزش کارگران تاکید کرد و گفت: موضوع آموزش باید در شوراها جدی گرفته شده و دانش کارگران در خصوص کار و تامین اجتماعی ارتقا یابد.

سرخو با اشاره به موضوع ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی در شهرداری تهران و سازمان های مرتبط با آن اعلام کرد: برای انجام اقدامات لازم جلسات متعددی با مسوولان برگزار شده است و این صورتجلسه در مرحله امضا نهایی است.

رئیس فراکسیون کارگری با اشاره به تشکیل خانه های عمران در شهر تهران گفت: مردم تهران می توانند برای به کارگیری کارگران ساختمانی به این خانه ها مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند فردی که به منزل و یا محیط کار خود می برند، به لحاظ گزینشی انسان سالمی است این در حالی است که با این روش سابقه کاری و بیمه کارگر نیز حفظ می شود.

سرخو از آموزش ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در شهر تهران خبر داد و ادامه داد: موضوع ساماندهی کارگران از کارگران ساختمانی شروع شده و باید باقی کارگران همچون کارگران فصلی در مراحل بعدی سامان دهی شوند.