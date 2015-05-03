کریم علینقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در شهرستان برخوار دو شعبه تأمین اجتماعی وجود دارد، اظهار داشت: بیش از ۲۰ هزار نفر از کارگران این شهرستان تحت حمایت این نهاد بیمه‌گر قرار دارند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای جمعیت کارگری شهرستان اضافه کرد: با توجه به نام‌گذاری سال "همدلی و همزبانی، دولت و ملت" از سوی رهبر معظم انقلاب، امسال برنامه‌های ویژه‌ای برای جمعیت کارگری شهرستان تهیه و تدوین کرده‌ایم.

رئیس اداره تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان برخوار ادامه داد: در یک هزار و ۷۰۰ هکتار شهرک صنعتی منطقه دولت‌آباد نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ شهرک صنعتی کوچک و بزرگ وجود دارد که نزدیک به ۳۰ هزار کارگر در آنها مشغول فعالیت‌اند.

وی با بیان اینکه هشت هزار نفر اتباع بیگانه مجوز دار به‌ عنوان کارگر در شهرستان مشغول فعالیت هستند، بیان داشت: ممنوعیت حضور اتباع بیگانه در سطح شهرستان برخوار در دست اقدام است.

علینقی خاطرنشان کرد: طرح دیگری که امروزه در دست اقدام مسئولین شهرستان برخوار قرار گرفته بحث محدودیت مشاغل برای اتباع بیگانه است.

وی در توضیح این طرح اضافه کرد: قبل از اینکه این طرح به تصویب برسد اتباع می‌توانستند در ۴۴ رسته شغلی فعالیت داشته باشند اما امروزه این ۴۴ رسته شغلی که زیرمجموعه آن به ۷۵ شغل تقسیم می‌شود، به ۵ رسته کاهش‌یافته است.

رئیس اداره تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان برخوار بیان داشت: این ۵ رسته نیز شامل مشاغل سخت و زیان‌آور برای اتباع است.