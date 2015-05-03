به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست های حدیث پارسایی با اشاره به مباحث ولایی از مجموعه ی گذری برزندگی عالم ربانی و مرجع عالیقدر آیت الله العظمی آقامجتبی تهرانی است که با هدف گسترش و تعمیق شناخت شهروندان از الگوهای دینی برگزار می شود.

در بیست و یکمین نشست حدیث پارسایی که با موضوع «هرزگی نفس و راه های مقابله با آن در روایات» است، استاد خیرخواه به کلیدی ترین مباحث مطرح شده پیرامون "آزادی نفس مساوی است با حیوانیت انسانی"، "مخالفت با هوای نفس تنها راه انسان شدن"، "راحتی و آسایش در مخالفت با هوای نفس"، "صعوبت و در عین حال امکان تأدیب نفس"، "ضبط خیال"، "جلوگیری از هرزه گری خیال با جهت دهی به آن" ، "شیوه ی ضبط خیال"، "فتح خیال احتیاج به اسرار الهی دارد" و ... با توجه به آیات و روایات و صبحت های مرجع بزرگوار حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره) خواهد پرداخت.

علاقه مندان جهت شرکت در این نشست می توانند روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، ساعت ۱۰صبح به فرهنگ سرای سرو به نشانی خیابان ولی عصر (عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، َکوی ساعی یکم مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۶۷۶۹۰۴ – ۸۸۶۵۱۷۸۶ تماس حاصل به درگاه اینترنتیsarv.farhangsara.ir و یا instagram.com/farhangsara_sarv مراجعه کنند.