به گزارش خبرگزاری‌مهر به نقل آبفای هرمزگان، حسين خادمی گفت: اکنون ۱۳۵ هزار مشترک معادل ۷۵ درصد جمعیت از شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر بندرعباس بهره مند هستند که تا پایان سال به ۱۴۲ هزار مشترك می رسد.

خادمی افزود: تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان برای شبکه جمع آوری و تأسیسات فاضلاب بندرعباس هزینه شده است و برای تکمیل آن به ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است كه در صورت تخصيص اعتبارات ساليانه،۹۰ درصد اين طرح تا پايان سال ۹۶ به بهره برداري می رسد. همچنين امسال ۱۵ میلیارد تومان برای اجرای ۳۰ كيلومتر از شبكه فاضلاب این شهر پيش بيني شده است.

خادمی اظهارکرد: امسال عمده عمليات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب در غرب بندرعباس انجام می شود. همچنين مناطق جنوب بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی، شهيد بهشتی، پشت شهر و اميرآباد از ديگر مناطق مشخص شده برای اجرای طرح فاضلاب است.

وی در ادامه گفت: اکنون طرح جمع آوری شبکه فاضلاب در شهرستانهای رودان ، میناب و جاسک در حال اجراست كه در شش ماهه اول امسال پروژه تصفيه خانه شهر ميناب و در شش ماهه دوم نيز تصفيه خانه شهر رودان به بهره برداری می رسد. همچنين پروژه مسكن مهر طولای جزیره قشم در حال اجراست كه تصفيه خانه فاضلاب آن نيز علی رغم برخی مشكلات تا پايان امسال به بهره برداری می رسد.

وی در پايان از بازسازی و تكميل تصفيه خانه فاضلاب شهر بندرعباس خبر داد و گفت: امسال ۶۰ درصد از اعتبارات آبفا به تكميل اين پروژه اختصاص می يابد.