به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز یکشنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی ۲۵ ارز نسبت به پنجشنبه هفته گذشته کاهش و قیمت ۱۰ واحد پولی افزایش یافته البته نرخ ۴ ارز نیز تغییری نداشته است.

نرخ دلار آمریکا با یک ریال کاهش ۲۸,۳۶۸ ریال، پوند انگلیس با ۸۱۰ ریال افت ۴۲,۹۴۸ ریال و یورو با ۲۵۹ ریال رشد ۳۱,۷۷۳ ریال تعیین شد.



همچنین نرخ فرانک سوئیس ۳۰,۸۳۶ ریال، کرون سوئد ۳,۳۷۸ ریال، کرون نروژ ۳,۷۳۴ ریال، کرون دانمارک ۴,۲۵۶ریال، روپیه هند ۴۴۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۷,۷۲۴ ریال، دینار کویت ۹۳,۹۹۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷,۸۴۷ریال، یکصد ین ژاپن ۲۳,۶۰۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۶۶۰ ریال، ریال عمان ۷۳,۷۲۵ ریال، دلار کانادا ۲۳,۳۳۰ ریال و راند آفریقای جنوبی ۲,۳۵۱ریال اعلام شد.

نرخ لیر ترکیه ۱۰,۴۷۶ریال، روبل روسیه ۵۴۷ ریال، ریال قطر ۷,۷۹۳ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۳۹۷ ریال، لیر سوریه ۱۵۱ ریال، دلار استرالیا ۲۲,۲۸۱ ریال، ریال سعودی ۷,۵۶۶ ریال، دینار بحرین ۷۵,۲۴۶ ریال، دلار سنگاپور ۲۱,۳۲۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۱۲۹ریال، یکصد روپیه نپال ۲۷,۷۹۹ ریال و یکصد درام ارمنستان ۵,۹۷۴ ریال است.

همچنین نرخ دینار لیبی ۲۰,۶۳۲ ریال، یوان چین ۴,۵۶۶ ریال، یکصد بات تایلند ۸۵,۴۲۳ ریال، رینگیت مالزی ۷,۸۹۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۶,۲۷۴ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۵,۲۶۱ریال، افغانی افغانستان ۴۹۵ ریال، منات آذربایجان ۲۷,۰۷۸ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۹۸۹ریال، سامانی تاجیکستان ۴,۵۲۸ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۵۰۳ ریال قیمت خورد.