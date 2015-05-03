مهدی نژاد طنازان ایرانی را برای نمایشگاه به صف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه ۱۰ جلدی نثر و شعر کوتاه طنز از شاعران و طنزپردازان معاصر به دبیری امید مهدی نژاد در قالب یک مجموعه به نمایشگاه بین المللی کتاب می‌آید.

امید مهدی نژاد که دبیر محتوایی تولید این مجموعه را برعهده داشته در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آن گفت: در این مجموعه سعی شده تا نمونه‌های خوبی از جریان طنز کوتاه ادبی و ژورنالیستی ایران را تهیه کنیم. بنای ما در تولید و انتشار این آثار موجز و کوتاه بودن آنها بوده و به همین خاطر در بخش شعر تک بیت و رباعی و در بخش نثر فرم کوتاه نویسی را مد نظر داشتیم.

به گفته مهدی نژاد این مجموعه در قالب ۱۰ کتاب با این عناوین منتشر شده است:

رساله صد فرمان اثر جلال سمیعی، مرکز مشاوره نوشته حسام الدین مقامی کیا، اصن یه وضی نوشته رضا ساکی، رباعیات زنجیره ای اثر شهرام شکیبا، بیسته پیشنهادی اثر امید مهدی نژاد، عوضی فدوی نوشته احمد ملکوتی زاده، نوستالژی کاتور اثر ندا شاه نوری، بیت بازی سروده سعید بیابانکی، بی سر و ته نوشته علیرضا لبش و از اون لحاظ اثر عبدالله مقدمی.

این مجموعه ۱۰ جلدی در قالب جیبی از سوی نشر قاف منتشر شده و در برای نخستین نوبت در نمایشگاه بین المللی کتاب توزیع خواهد شد.