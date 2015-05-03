محمد بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های شرکت توزیع برق لرستان در رابطه با نصب کابل های خودنگهدار به جای کابل مسی برق در لرستان طی امسال اظهار داشت: در این راستا ما برنامه داریم که ۸۸۰ کیلومتر کابل خودنگهدار برق را در سطح استان نصب کنیم.

وی با بیان اینکه مناقصه این اقدام طی روزهای آینده در استان برگزار می شود عنوان کرد: در قالب این مناقصه پیمانکار نصب کابلهای خود نگهدار در استان مشخص و این اقدام در سطح شهرستانهای مختلف لرستان عملیاتی خواهد شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته بیش از چهار هزار کیلومتر کابل خودنگهدار در استان به جای کابل های مسی برق نصب شده است افزود: در مجموع حدود شش هزار و ۴۰۰ کیلومتر کابل مسی برق در استان وجود داشته که تا کنون بیش از از چهار کیلومتر از آنها را به کابل خودنگهدار تبدیل کرده ایم.

بحرینی با بیان اینکه تبدیل این کابلهای مسی برق به کابلهای خودنگهدار از بروز حوادث و همچنین خاموشی ها در استان جلوگیری می کند گفت: هم اکنون در خیلی از شهرستانهای لرستان دیگر کابل مسی برق نداریم.

وی بیان داشت: هم اکنون بیش از ۶۴ درصد شهرستانهای لرستان داری کابلهای خودنگهدار به جای کابلهای مسی برق هستند.