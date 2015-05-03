به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر احمدی روز یکشنبه در نشست خبری که در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی جمعیت هلال احمر برگزار شد گفت: به دنبال بازگشت کمک‌های ارسالی به یمن تصمیم گرفته شد راهکارهای دیگری به غیر از مسیر هوایی برای ارسال این کمک‌ها در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به مذاکراتی که از طریق وزارت امور خارجه با برخی از کشورهای همسایه خلیج فارس انجام شده است گفت: مذاکراتی با کشور عمان انجام شده است که از طریق این کشور محموله‌های امدادی جمعیت هلال احمر ایران به دست مردم یمن برسد.

احمدی با اعلام اینکه در کشور عمان جمعیت هلال احمر و یا صلیب سرخ وجود ندارد گفت: یک موسسه خیریه وابسته به عمان در کشور یمن کارهای خیریه انجام می‌دهد که ما می‌خواهیم از طریق این موسسه کمک‌های امدادی را به مردم یمن برسانیم.

دبیرکل جمعیت هلال احمر ادامه داد: در حال حاضر با همکاری وزارت امور خارجه محموله‌هایی به کشور عمان ارسال شده که امیدواریم خیلی زود به دست مردم یمن برسد.

احمدی در ادامه به موضوع ماموریت‌های اورژانس اشاره کرد و گفت: در حال مذاکره با وزارت بهداشت هستیم که بتوانیم در وهله اول ماموریت‌های اورژانس جاده‌ای را برعهده بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه هدف ارائه خدمات بهتر به مردم است افزود: اگر شرایط به گونه‌ای باشد که خدمات اورژانس جاده‌ای توسط هلال احمر بهتر از وضعیت فعلی ارائه شود قطعا این ماموریت را برعهده خواهیم گرفت.

احمدی با تاکید بر اینکه به زودی جلسه‌ای مشترک بین جمعیت هلال احمر و وزیر بهداشت در همین ارتباط تشکیل خواهد شد گفت: اورژانس جاده‌ای اولویت اول هلال احمر است.