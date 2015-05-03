به گزارش خبرگزاری مهر، پس از گذشت ۲۴ روز از درخواست رهبر انقلاب برای درجریان گذاشتن مردم از جزئیات مذاکرات،جمعی از دانشجویان و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف در نامه ای از رئیس جمهور خواستند تا هرچه زودتر اصل فکت شیت ایرانی را منتشر کنند.

شمار امضا کنندگان این نامه تا این لحظه به بیش از ۳۵۰ نفر رسیده است. در این نامه همچنین از حوادث پیش آمده برای برخی دانشجویان در سفر رئیس جمهور به شیراز ابراز ناراحتی شده و از ایشان خواسته اند تا در اسرع وقت، ضاربان را مورد پیگرد قانونی قرار داده و برخورد لازم را انجام دهند. که این نامه به شرح زیر است :

«بسم الله الرحمن الرحیم

وَ إِنْ يُريدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنينَ (آیه ۶۲ سوره مبارکه انفال)

جناب آقای دکتر روحانی

با سلام

رهبر معظم انقلاب در سخنان روز اول فروردین دولت و ملت را به همدلی و هم زبانی فراخواندند. این فراخوان بیش از آنکه جلوه نمادین و دستوری داشته باشد به عنوان یک سرمایه اجتماعی برگرفته از مردم سالاری دینی است. مردم سالاری دینی بلندترین آرمان سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران و راه فلاح و نجات ملت ایران است. این سرمایه باید پاس داشته شود چرا که مسئولین و مردم در جمهوری اسلامی ایران یک روح در دو کالبد هستند. دولت خادم است و مردم کارگزار هستند. دولت خود را جدا از مردم نمی بیند. آنجا که مطالبه مردم باشد دولت موظف است رفتار خود را در راستای خواست مردم تنظیم کند.

یکی از مطالبات دیروز و امروز و در واقع همیشه مردم ایران اسلامی شفافیت در رفتار مسئولین در تمام قواست. دانشجویان به عنوان نمایندگان ملت رفتار خود را در این راستا تنظیم کرده و آگاهی مردم را هدف خود قرار داده اند. جنبش دانشجویی در این راه بعضا هزینه داده است و اگر لازم باشد باز هم هزینه می دهد چرا که رهبر معظم انقلاب خطاب به دانشجویان می فرمایند که نباید از سرزنش ها و برخوردهای زننده بیمناک شوید. تاریخ انقلاب اسلامی چه در طول جنگ تحمیلی و چه در مسائل داخلی، ثابت کرده که دانشجویان در هر شرایطی حاضرند برای حفظ آرمان های نظام اسلامی و انقلاب در میانه میدان حضور یابند و در این راه تمام همت خود را بکار بسته اند.

امروز در یکی از مهمترین پیچ های مسیر حرکت انقلاب اسلامی، امتحان بزرگی در برخورد با دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی به وجود آمده است. دشمن، نیروهای خود را در تمام کمینگاه ها گذاشته است و آخرین تیر ترکش خود را که تحریم اقتصادی بوده با تمام قوا شلیک کرده است. به تصریح رهبر معظم انقلاب اگر مردم ما از این گردنه عبور کنند دیگر استکبار توانی برای جلوگیری از پیشرفت نظام اسلامی نخواهد داشت. دانشجویان نیز در این گردنه، نظام جمهوری اسلامی و رهبر بزرگ انقلاب را تنها نخواهند گذاشت و هر تلاشی که بتوانند انجام خواهند داد.

ما، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، در پیگیری شفافیت لحظه ای کوتاه نخواهیم آمد. از اوایل امسال که بیانیه لوزان مطرح شده است نیز پیگیر همین آرمان هستیم چرا که دانستن را حق مردم میدانیم، و در تفکر انقلابیِ اسلامی، ارزش و اهمیت چیزی برابر با ارزش و اهمیت مردم نیست.

مقام ولایت امر مسلمین در دیدار مداحان تاکید کردند که جزئیات مذاکرات باید در اختیار مردم قرار بگیرد. جناب آقای دکتر صالحی نیز مطرح کردند که رهبر انقلاب مطالبه انتشار فکت شیت ایرانی را داشته اند. همچنین کشورهای دشمن ما در مذاکرات نیز فکت شیت خود را منتشر کردند. بنابراین مطالبه دانشجویان در این زمینه برای انتشار جزئیات کاملا به حق است. اگر چه عده ای آنچنان که خود می گویند انتشار فکت شیت را به صلاح ندادند اما دانشجویان تا تحقق این خواسته محکم ایستاده اند.

اگرمحتوای مذاکرات آنچنان که دولت می گوید عزت مندانه است چه باکی از انتشار جزئیات وجود دارد؟ آیا غیر از این به ذهن متبادر می شود که ممکن است برخی از موارد در ادامه راه به عنوان مبنای مورد نظر تحت فشار دشمن تغییر یابد؟ دانشجو باید بداند که جزئیات مذاکرات صرفا در حیطه مسائل هسته ای است و در هیچ موضوع دیگری وارد نشده است چراکه با سخنانی نظیر "رفع کدورت در همه زمینه ها" به جد دل دانشجویان دلسوز نظام به لرزه درمی آید و خود را در مقابل سیل نگرانی ها می یابند. حرکت دانشجویان شیرازی نیز بر همین اصول استوار بوده است که متاسفانه با سیل بی مهری ها مواجه شده است و اقدامات نابجایی نسبت به آنان که هدفی جز دلسوزی و انجام مطالبه خود از ریاست محترم جمهور نداشته اند، صورت گرفته است.

دولت محترم باید در پی پاسداشت جایگاه خود و تایید اصول، به وضوح دستگیری جوانان شیرازی را محکوم و خاطیان را مورد پیگرد قرار دهد، چنانکه اتفاقات مشابه در شیراز با محکومیت مسئولین همراه شده است. حالا وقت آن است که ثابت شود که دولت، حامی جوان دانشجو است چنان که همه وجود خود را خالصانه در اختیار کشور قرار داده است و میدانی برای مجاهدت می خواهد.

ما، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، بر اساس فرمایش رهبر انقلاب به صورت جدی جهت تحقق مطالبه خود ایستاده ایم. و درپایان دوباره یادآور میشویم که دولت باید برای بطلان یاوه گویی های منتشرشده در فکت شیت آمریکا و فرانسه، اصل فکت شیت ایرانی را منتشر کند.

والسلام علی من اتبع الهدی»