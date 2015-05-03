به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری هرمزگان، فيصل ضرغامی اظهار داشت: از اولويت های كاری سال ۹۴ دفتر امور روستايي استانداری هرمزگان ايجاد تعاوني دهياری ها و در پی آن اتحاديه تعاونی دهياری های استان است كه اين امر می تواند كمك قابل شاياني به عمران و آبادانی روستاها کند و با كسب درآمدهای پايدار هزينه مديريت روستا و همچنين قسمتی از هزينه عمران روستاها را تامين کند.

وی ادامه داد: از ديگر اولويت های كاری و سياست های اين دفتر جلب مشاركت روستائيان در راه اندازی واحدهای توليدی در روستاهاست.

مديركل امور روستايی و شوراهای استانداری هرمزگان افزود: ايجاد بازار كار در روستاها برای جوانان مانع بزرگی برای مهاجرت روستائيان به شهرهای بزرگ و همچنين مانع گسترش حاشيه نشينی كه از مهمترين معضلات اجتماعی جامعه شهری است، خواهد بود.

ضرغامی خاطرنشان کرد: امروز وجود آب، برق، راه، درمانگاه و ... نمی تواند موجب ماندگاری روستائيان در روستا باشد و آنچه مهم است وجود بازار كار پايدار برای روستائيان و به ويژه جوانان است که می تواند نقش مهمی در ماندگاری روستائيان در روستاها داشته باشد و مانع مهاجرت آنها به شهرها شود.

وی تصریح کرد: در همين راستا دولت تدبير و اميد با ارائه طرح مشاركت مردم در راه اندازی واحدهای توليدی مستقر در روستاها و مناطق محروم كمتر توسعه يافته بنا دارد با اعطاء تسهيلات با سود بسيار ناچيز نسبت به ايجاد فرصت های شغلی براي روستائيان اقدام کند كه اخيرا دستورالعمل طرح به فرمانداران و بخشداران ارسال شده تا نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

مديركل امور روستايی و شوراهای استانداری هرمزگان در پايان از دهياران و شوراهای اسلامی درخواست کرد با مطالعه دقيق و با شناخت پتانسيل ها و توانمند های موجود نسبت به ارائه طرح های توليدی اقدام کنند.