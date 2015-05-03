نرخ کرایه اتوبوس در قم افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش کریه اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های داخل شهر موضوعی بود که رئیس کمیسیون خدمات شهری در جلسه صبح یکشنبه شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد.

عباس ذاکریان با اشاره به قیمت‌های جدید که در کرایه نقدی به ۴۰۰ تومان و در کرایه کارتی به ۲۳۸ تومان رسیده بود، اظهار داشت: کاری که در این زمینه انجام دادیم این بود که برای تشویق مردم به استفاده از کارت بلیط، نرخ کرایه نقدی را بیشتر افزایش داده و افزایش نرخ کرایه پرداخت شده با کارت بلیط اندک است.

وی با اشاره به وجود این نگرانی که رانندگان به دلیل صرفه اقتصادی پرداخت نقدی دستگاه‌های اتوبوس‌ها را خاموش نگه دارند، ادامه داد: برای اینکه از خاموش کردن دستگاه‌های کارت‌خوان جلوگیری کنیم، تصمیم داریم یک پلاکارد روی هر اتوبوس نصب کنیم که به هر دلیل اگر دستگاه خراب بود، کرایه ۲۰۰ تومان یعنی کمتر از نرخ پرداخت با کارت بلیط توسط شهروندان پرداخته شود.

این نرخ گران است

عباس محمدی، عضو دیگر شورای شهر قم در این جلسه با اشاره به لزوم حمایت از حمل و نقل اتوبوسی اظهار داشت: طبق قانون کرایه واقعی اتوبوس را باید سه قسمت کرد؛ یک سوم را مردم باید بدهند یک سوم شهرداری و یک سوم دولت.

وی نرخ اعلام شده از سوی کمیسیون خدمات شهری را بالا دانست و ادامه داد: با نرخی که مصوب شده اگر قرار باشد ۴۰۰ تومان برای ۶ کیلومتر از مردم بگیریم پس کرایه واقعی ۱۲۰۰ تومان است که این با نرخ کرایه تاکسی مغایرت دارد.

عضو شورای شهر قم گفت: با تحقیقات میدانی که داشتم متوجه شدم پس از افزایش کرایه تاکسی به دلیل کم شدن مسافر تاکسی‌ها درآمد رانندگان افزایشی نداشته و این نشان داده که این نرخ کرایه تاکسی برای مردم گران بوده و مردم شوک دیگری برای افزایش کرایه اتوبوس آن هم در این حد را نمی‌پذیرند.

وی با اشاره به کمبود جایگاه شارژ کارت در شهر ابراز داشت: باید اول زمینه را برای استفاده مردم از کارت بلیط ایجاد کنیم بعد این تفاوت نرخ را مصوب خواهیم کرد.

قانون اجرا نمی‌شود

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به وی گفت: قیمت تمام شده مسافر ۳۹۳ تومان است که بر این اساس کرایه نقدی را ۴۰۰ تومان و کرایه کارتی را ۲۳۸ تومان گرفتیم چراکه کمکی که استفاده از کارت بلیط به شهرداری برای کنترل ناوگان می‌کند بسیار بیش از این است.

وی ادامه داد: جایگاه شارژ کارت از پنج جایگاه به ۱۰ جایگاه رسیده و عمده خطوط را پوشش می‌دهد.

ذاکریان با اشاره به قانونی که می‌گوید یک سوم کرایه را باید مردم بدهند، اضافه کرد: هیچ سالی این قانون اجرا نشده و همیشه به ضرر رانندگان تمام شده است.

وی ابراز داشت: قیمت تمام شده ۳۹۳ تومان است یعنی راننده باید این را از جیب خودش بپردازد حالا یا باید مردم بدهند یا شهرداری و یا دولت که دولت و شهرداری هیچ گاه سهم خود را پرداخت نکردند.

یارانه بلیط اتوبوس پرداخت شود

سخنگوی شورای شهر قم افزود: بنده در فصل بودجه فریاد زدم که باید یارانه بلیط اتوبوس در بودجه سازمان دیده شود اما کسی توجه نکرد.

وی اظهار داشت: کسانی که اتوبوس سوار می‌شوند عادت به استفاده مستمر دارند و این تفاوت نرخ نقدی و کارتی برایشان معنی دار می‌شود و این موجب می‌شود تشویق به استفاده از کارت شوند که این قدمی به سوی شهر الکترونیک است چرا که به ما امکان دسترسی به اطلاعات دقیق حمل و نقل عمومی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر می‌دهد.

در نهایت افزایش نرخ کرایه اتوبوس در این جلسه شورای شهر قم تصویب شد.