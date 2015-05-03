دشتهای زرند با کسری شدید آب مواجه هستند

حبیب الله خنجری در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان زرند از قطبهای کشاورزی استان کرمان به خصوص در زمینه تولید پسته است و به همین دلیل برداشتهای آب از دشت زرند موجب کاهش شدید منابع آبی شده است.

وی افزود: عمق چاههای آب در شهرستان هر سال بیشتر می شود و حتی به ۴۵۰ متر می رسد اما تعداد زیاد چاههای آب در شهرستان موجب افزایش بیش از حد برداشت شده و برای کنترل این وضعیت اقدام به نصب کنتور در چاههای آب و کنترل میزان برداشت کرده ایم.

فرماندار زرند ادامه داد: البته طرح هوشمند سازی کنتورهای آب این چاهها در سال جاری در شهرستان اجرا می شود و به این ترتیب می توانیم میزان برداشتهای بیش از حد را تشخیص و مدیریت کنیم.

وی از کشاورزان خواست به هیچ عنوان از آبیاری سنتی در مزارع و باغها استفاده نکنند و از تسهیلات مناسبی که در اختیار کشاورزان قرار می گیرد استفاده کنند.

خنجری گفت: هم اکنون کسری آب دشتهای زرند بالغ بر ۸۰ میلیون مترمکعب است.