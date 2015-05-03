طرح گشایش متقابل، تجارت آسان مورد تاکید ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا بیکدلی، سفیر ایران در ترکیه در صفحه شخصی خود نوشت : گشایش متقابل ایران و ترکیه راهبرد بلند مدت همکاری‌های اقتصادی دو کشور در بخش تجارت است. این راهبرد تجارت آسان دو کشور با یکدیگر برای دستیابی به هدف سی میلیارد دلاری را تامین خواهد کرد.

همچنین برای ایران امکان دسترسی آسانتر به بازار اروپا و برای ترکیه امکان دسترسی آسانتر به بازارهای آسیای مرکزی، قفقاز، شبه قاره هند و خلیج فارس را تامین می کند. پس از اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی و بهبود دروازه های مرزی، حمل و نقل در این راهبرد جایگاه ممتازی دارد. توافق دوکشور در جریان اولین اجلاس شورای عالی روابط در خرداد ۹۳ در باره حل و فصل مشکلات بخش حمل و نقل جاده ای، توافق دو کشور در باره اتصال شبکه های راه آهن دو کشور در مرز بازرگان در دومین اجلاس شورایعالی روابط در فرودین ۹۴ و مشارکت بخش خصوصی ترکیه در توسعه شبکه های حمل و نقلی کشورمان گام های مهمی دراین حوزه است. انجام آخرین آزمون های عملیاتی بزرگ ترین فری بوت حمل و نقل ترکیه در دریاچه وان نوید بخش ارتقا نقش حمل و نقل ترکیبی در روابط دو کشور است.

طول این فری بوت هفت طبقه ای ۱۳۶ متر و عرض آن ۲۴ متر است. این فری بوت از ظرفیت ۵۰ واگن قطار برخوردار بوده و می تواند بار چهار کشتی را در عرض ۳ ساعت و ۱۵ دقیقه بین دو سوی وان یعنی وان –تاتوان حمل کند. این فری بوت در ماه مرداد ۹۴ فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. انتظار می رود تا پایان امسال دومین فری بوت نیز در دریاچه وان آماده بهره برداری شود.

ایران همچنین خواهان اتصال شبکه راه آهن سراسری آسیا از طریق تکمیل راه آهن دور دریاچه وان است. به این ترتیب طرح موسوم به «گشایش متقابل، تجارت آسان» در دستیابی دو کشور به اهداف اقتصادی و تقویت تجارت خارجی ایران و ترکیه در چارچوب سند چشم انداز نقش مهمی ایفا خواهد کرد.