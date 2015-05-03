خودکفایی در ساخت تجهیزات آزمایشگاهی/ ایران رقیب سازندگان خارجی

دکتر محمود شیخ زین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات حمایتی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور از تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل اظهار داشت: دانش فنی بسیاری از تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در حال حاضر در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه ناگزیر به واردات برخی تجهیزات به کشور هستیم اما این به معنای مونتاژ نیست گفت: براساس سطح بندی که از سوی کارگروه تشخیص صلاحیت کالا انجام می شود محصولاتی مورد حمایت قرار می گیرند که ذات و طراحی اصلی آن توسط سازنده ایرانی انجام شود اما مونتاژ کالا امکان طراحی را براساس مبنا ندارد و نمی توان آن را ساخت داخل و دارای دانش فنی بومی قلمداد کرد.

معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور، با تاکید براینکه هم اکنون بخش عمده ای از نیازهای آزمایشگاهی را به لحاظ فنی کاملا می توانیم در داخل کشور تامین کنیم، ادامه داد: تنها برای ساخت و تولید درصد بسیار کوچکی از تجهیزات وارد نشده ایم که عدم ساخت این تجهیزات نیز به مواردی غیر از مباحث فنی مانند مباحث غیراقتصادی و خدمات پس از فروش برمی گردد.

وی با اعلام اینکه به لحاظ فنی توان لازم برای ساخت بیش از ۹۰ درصد تجهیزات آزمایشگاهی در کشور وجود دارد اضافه کرد: اما به لحاظ اقتصادی نیز باید این تولیدات منطقی باشد.

دکتر زین الدین خاطرنشان کرد: لازم است شرکتهای دانش بنیان باهم ترکیب شده و بازار بزرگتری را رقم بزنند و در اولویت بعدی نیز به صادرات فکر کنند.

وی گفت: هم اکنون بسیاری از این تجهیزات، رقیب سازندگان خارجی شده است و چنانچه شرکتهای خارجی بعد از رفع تحریم بخواهند وارد ایران شوند باید به لحاظ قیمتی روی قیمتهایشان تجدیدنظر جدی کنند که این به لحاظ ملی بسیار در درجه اهمیت قرار دارد.

معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه هم تحریم را فرصت می دانیم و هم رفع تحریم را، بر لزوم مدیریت بر شرکتهای فناور این بخش تاکید کرد و گفت: رفع تحریم می تواند باعث شود که شرکتها به صادرات فکر کنند.

وی با اشاره به راه اندازی کریدور صادراتی در جهت حمایت از شرکتهای دانش بنیان برای حضور در عرصه های بین المللی اظهار داشت: ورود به بازار بین الملل نیازمند داشتن شرایط بین المللی و نیز آمادگی شرکتها است که تاکنون نیز بسیاری از شرکتها گواهینامه های بین المللی دریافت کرده و در نمایشگاه های بین المللی حاضر شده اند.

به گفته دکتر شیخ زین الدین ورود بدون آمادگی به بازار بین المللی به مراتب بدتر از واردنشدن است تصریح کرد: تاکنون ۵۰ شرکت تولیدکننده تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، صادرات به کشورهای دیگر را تمرین کرده اند.

وی ادامه داد: تمامی تلاش ها این است که آمادگی شرکتها قبل از صادرات مورد ارزیابی قرار گیرد تا کالا و محصولات ایرانی با کیفیت نامناسب صادر نشود.