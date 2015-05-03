به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، «محمد خلف» فرمانده عملیات استان الانبار امروز اعلام کرد که «ابوقتیبه المرعاوی» یکی از سرکردگان گروه تروریستی داعش در این استان به هلاکت رسید.

وی در حمله هوایی ارتش عراق در دانشگاه الانبار کشته شد. المیادین نیز گزارش داد که «ابو ابراهیم الشیشانی» یکی از سرکردگان داعش در عملیات نیروهای امنیتی عراق در استان صلاح الدین به هلاکت رسید.

ارتش عراق در راستای پاکسازی مناطق مختلف از یوغ تروریست های داعش منطقه بیجی در شمال تکریت را بمباران کردند. در این حمله هوایی هشت تروریست داعش به هلاکت رسیدند.