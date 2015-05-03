به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید جلالی گفت: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان یک نهاد مکتبی و تشکل دانش‌آموزی است که از جمله رسالت‌های این تشکل انقلابی انتقال اهداف، آرمان‌ها و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به نسل نوجوان است.

وی افزود: مرکز فرهنگی تبلیغی آینده‌سازان زیر نظر نمایندگی ولی فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در بخش‌های تبلیغ دانش‌آموزی، پژوهش و تحقیق، نگارش مقاله و طرح درس، شناسایی و ارزیابی محصولات فرهنگی، تولید محتوای چند رسانه‌ای، پالایش و پاسخگویی به سوالات دانش‌آموزی اقدام به جذب مبلغان در حوزه دانش‌آموزی کرده است.

جلالی در ادامه گفت: آشنایی لازم با احکام شرعی و مسائل اعتقادی و اخلاقی و نیز مسائل مربوط به نوجوانان و جوانان و نیازهای آنان، دارا بودن روحیه کار جمعی و تعاون و همکاری گروهی، داشتن انگیزه بالا و علاقه به فعالیت در فضاهای دانش‌آموزی و نشاط و شادابی متناسب با آن، ارائه تعهد همکاری تبلیغی با مرکز آینده‌سازان (حداقل به مدت یک سال) از جمله شرایط اختصاصی جذب طلاب در حوزه دانش‌آموزی می‌باشد.

مدیر مرکز فرهنگی و تبلیغی آینده سازان قم، خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام وکسب اطلاعات بیشتر به سایت www.afaagh.com مراجعه کنند.