به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: تردیدی نیست خون‌های پاک شهیدان مقاومت اسلامی و مدافعان حرمین آل‌الله ( علیهم السلام) در سرزمین عراق و سوریه و دیگر بلاد اسلامی در آینده نزدیک طومار حیات ننگین داعش و گروهک‌های تروریستی - تکفیری تحت فرمان آمریکا، رژيم صهیونیستی و ارتجاع منطقه را درهم خواهد پیچید.

این اطلاعیه افزوده است: ملت شریف و شهیدپرور ایران اسلامی با حضور پر شور خود در آئین گرامیداشت شهیدان والامقام «حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مالامیر کجوری، سیدجلال حبیب‌الله پور، هادی کجباف، روزبه هلیسایی و حبیب جنت‌مکان» که در دفاع از عتبات عالیات و مقاومت جانانه برابر تروریست‌های منفور و جنایتکار داعش به شهادت رسیدند، نشان خواهند داد که همچنان در خط مقدم حمایت از جبهه مقاومت اسلامی منطقه و پرچمدار بیداری اسلامی هستند.

دراین اطلاعیه با دعوت از اقشار و آحاد مختلف مردم تهران برای شرکت در این مراسم آمده است: مراسم بزرگداشت شهدای اخیر مدافع حرمین ال‌الله (ع) از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با حضور مقامات و شخصیت‌های لشکری و کشوری، خانواده معظم شهداء و اقشار و آحاد مختلف مردم و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین علی شیرازی (نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه) در روز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در مسجد ولی عصر (عج) واقع در خیابان خالد اسلامبولی( وزراء)، جنب پارک ساعی، برگزار می‌شود.