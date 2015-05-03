به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی حسینی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد عالی طرح هجرت استان که با حضور سردار حزنی فرمانده قرارگاه قرب کوثر در استانداری برگزار شد اظهارداشت: بسیج و سپاه امروز در کنار سایر فعالیتهای نظامی و سیاسی خود در عرصه اجتماعی نیز تجربه موفقی دارد که می تواند برای سایر نهادها الگو شود.

وی افزود: قرارگاه خاتم الانبیاء امروز در پروژه های بزرگ عمرانی مانند ساخت سد و جاده نیز مشارکت دارد و در شرایطی که هیچکس تصور نمی کرد این نیرو در عمران وسازندگی هم کارآمد باشد توانسته موفق عمل کند.

حسینی تصریح کرد: در استان قزوین هم شهرداری چند طرح بزرگ را توسط قرارگاه خاتم اجرا کرده که تمامی آنها هم بسرعت و هم با قیمت مناسب به پایان رسیده که نشان می دهد این نهاد در این عرصه خوب ظاهر شده است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد:شاید اگرجهاد سازندگی ادغام نمی شد و خدمت در روستاها ادامه می یافت امروز چهره مناطق محروم ما متحول شده بود و روستای محروم نداشتیم اما این کار متوقف شد ولی خوشحالیم که دوباره بسیج سازندگی با هدف رفع محرومیت از روستاها فعالیت خود را آغاز کرده که نوید بخش آینده خوبی برای روستاهاست.

این نماینده تصریح کرد: بسیج سازندگی در جاهایی حاضر می شود و طرح عمرانی اجرا می کند که کمتر پیمانکاری حاضر می شود با کمترین سود در این مناطق حاضر شود لذا باید قدردان این حرکت باشیم و از آن حمایت کنیم.

وی بیان کرد: بسیج سازندگی در کنار اجرای طرح های کوچک و بزرگ عمرانی مانند مسجد، پل، حسینیه، جاده، آبرسانی و درمانگاه در زمینه بهداشتی هم موفق عمل کرده است و خوشبختانه در استان قزوین تعامل بسیار خوبی برقرار است و در اجرای طرح هجرت هیچ مشکلی نیست.

بسیج سازندگی پیمانکار نیست

حجت الاسلام حسینی اظهارداشت: بسیج سازندگی در اجرای طرح های سازندگی دنبال سود وزیان نیست لذا نباید آن را پیمانکار بدانیم بلکه همراهی متعهد بدانیم که برای رفع فقر و محرومیت دغدغه انقلابی دارد.

وی حمایت از طرح های بسیج سازندگی و طرح هجرت را ضروری دانست و خواستار همراهی مدیران دستگاههای اجرایی با این نهاد شد.