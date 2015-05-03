به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری مرکزی، حسن بیگی در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر که صبح امروز به ریاست نماینده ولی فقیه در استان مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: برنامه اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سال ۹۴، در قالب پنج موضوع، ۲۴ راهبرد، ۹۸ اقدام و ۲۸۵ فعالیت و در مجموع ۴۱۲ برنامه است که مسیر فعالیت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را در سال جاری مشخص کرده است.

وی بر برگزاری به موقع جلسات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و گفت: دو اصل شناخت ظرفیت های استانی و استفاده از امکانات تمامی ادارات دولتی و خصوصی به ویژه سازمان های مردم نهاد و تشکل های فرهنگی در احیا و ترویج امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اجرای طرح یاوران معروف و طلایه داران در استان باید مورد توجه قرار گیرد.

حسن بیگی افزود: ایجاد هماهنگی و همفکری با معاونت فرهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان، ایجاد کلاس های آموزشی، تقدیر از دستگاه های برتر در امر به معروف، تشکیل جلسات هم اندیشی، برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی با مدیران دستگاه های اجرایی استان مرکزی از مهم ترین اقدامات صورت گرفته توسط ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان در سال گذشته است.

سرپرست استانداری مرکزی خاطرنشان ساخت: ارسال بخشنامه های ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور به کلیه دستگاه های اجرایی استان در سال گذشته از دیگر اقدامات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان بوده و در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.